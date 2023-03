„Ich möchte der Stärkencoach des Nordens werden“

Halstenbek (lr) Was wir gerne und mit Hingabe machen, machen wir gut und es fällt uns leicht. Wo wir gut sind, lernen wir am Schnellsten dazu und Spitzenleistungen eines Unternehmens entstehen in der Regel durch eine Reihe von Höchstleistungen oder das Zusammenspiel von Höchstleistern. Diese Aspekte und noch viele andere haben sich das Team von Talent- Partner zum Anreiz genommen, um Personal zu coachen und um neue Stärken zu gewinnen. Das Wirtschaftsmagazin Pinneberg hat sich mit Christoph W. Theile getroffen und ihm einige Fragen zur Gesamtsituation gestellt.



Wie lange besteht Ihr Unternehmen schon?

Uns gibt es seit 2010. Wir sind drei Partner, die alle gleichberechtigt sind.



Und wie kam es zu der Gründung?

Ich habe zuerst Wirtschaftsmathematik und dann Foodmarketing in den USA studiert. Zurück in Deutschland habe ich dann bei der Tengelmann-Gruppe im Logistikbereich gearbeitet und wurde anschließend bei der Metro für IT Strategien eingestellt. Da kam dann auch das Angebot den Bereich Wissensmanagement, mit dem Ziel, das Unternehmen weltweit zusammen zu bringen, aufzubauen. In dieser Zeit gewann ich die Leidenschaft für den Bereich Personal. Ich habe nach dem Gallup- System eine Mitarbeiterbefragung entwickelt und bin so zu dem gekommen, was ich nun mache.



Wie ging es denn bei Ihnen beruflich weiter?

Ich arbeitete insgesamt sieben Jahre bei der Metro Group. Ich war neben den eben dargestellten Tätigkeiten für die Mitarbeiterbefragungen, Assessment-Center und auch für die Einstellung von Führungskräften zuständig. Danach bin ich als Leiter der Personalentwicklung in den Otto-Konzern zur Hermes Logistik Gruppe gewechselt. Dort kam ich aber mit einigen Strukturen nicht klar, sodass ich dann nach drei Jahren entschied, mich selbstständig zu machen. Wie sich heute zeigt, war diese Entscheidung genau richtig.



Welche Tätigkeiten gehören nun zu Ihrem Aufgabengebiet?

Wir führen Seminare für Führungskräfte durch und coachen Führungskräfte und Spezialisten mit dem Schwerpunkt Stärkenentwicklung. Diese Aktivitäten sind wichtig, denn kaum ein Mensch wird heute intensiv genug für die Führung von Mitarbeitern ausgebildet.



Und welche Kundengruppen möchten Sie damit ansprechen?

In erster Linie sprechen wir Geschäftsführer und Personaler an, die Entscheidungen über die Entwicklung ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeiter treffen.



Was zeichnet Sie im Gegensatz zu Ihren Mitbewerbern aus?

Für mich steht die Beantwortung der Frage, wo die Menschen ihre Stärken und ihre Schwächen haben im Vordergrund. Heutzutage kennt kaum jemand seine Stärken genau. Wir sind eher darauf fokussiert, unsere Schwächen sehr genau zu kennen. Wir haben in Unternehmen heute eine Schwächeorientierung. Deshalb bezeichne ich mich selbst als Stärkencoach. Nur wenn ich meine Schwächen kenne und meine Stärken gezielt ausbaue, kann ich große Leistungen erbringen.



Was würden Sie als Ihre eigene Stärke bezeichnen?

Ich kenne meine Stärken durch diese Arbeit mittlerweile sehr genau. Ich bin z.B. sehr analytisch, spüre sehr genau, was mein Gegenüber braucht und empfindet und verfüge über eine ausgeprägte Willenskraft und großes Durchhaltevermögen.



Wie ist Ihre aktuelle Situation? Sind Sie mit dem Verlauf zufrieden?

Ich bin absolut zufrieden. Es hat sich gelohnt, dass wir uns selbstständig gemacht haben. Es dauert normalerweise ca. zwei Jahre um im Coaching- und Seminarmarkt Akzeptanz zu erreichen. Das ist uns schneller gelungen und darauf sind wir stolz.



Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren?

Ich wünsche mir, dass in vielen Unternehmen die Bedeutung in Bezug auf die Stärkenorientierung noch mehr anerkannt und auch verankert wird.



Zum Schluss, haben Sie vielleicht noch einen persönlichen Wunsch?

Ich möchte gerne ein eigenes Seminarzentrum an der Ostsee haben.



Foto: Christoph W. Theile ist Führungskräftetrainer, Management-Coach und Unternehmensberater. Er hat über 15 Jahre Erfahrung als Führungskraft, Projektleiter und Personalentwicklungsexperte.

Veröffentlicht am: 06.11.2012