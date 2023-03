In der Lebens-Kultur in Kisdorf Künstler hautnah erleben

Kisdorf (em/ab) Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es das kleine Café in der Lebens-Kultur in Kisdorf. Es hat sich inzwischen zu einer interessanten Mischung aus Kulturbetrieb mit Seminaren, Lesungen, Musikveranstaltungen, Kunstausstellungen, Gold- und Silberschmiede und Silbermuseum mit Verkauf entwickelt.



„Die Lebens-Kultur ist mit Gewohntem nicht zu vergleichen“, sagen die Inhaber Ute und Wilfried Brömstrup. „Am ehesten vergleichbar ist die Lebens-Kultur mit einem Museum mit Museumsladen oder Theater mit Theater-Café.“ Damit haben sie sicher Recht, denn viele, die zum ersten Mal in die Lebens-Kultur kommen, bestätigen es mit Kommentaren wie: „Was es hier alles gibt. Das haben wir ja gar nicht gewusst. Das ist ja auch richtig gemütlich.“



Besondere Veranstaltungs-Highlights im kommenden Herbst sind unter anderem die Seminare. Ein Schreibseminar für Menschen, die ihre Lebensgeschichte schreiben wollen. Ein Achtsamkeitsseminar für diejenigen, die zukünftig achtsamer durchs Leben gehen wollen. Ein Whisky-Seminar und Tasting mit limitierten Wkisky-Sonderabfüllungen präsentiert von einem Schotten in schottischer Atmosphäre, bei schottischer Musik und einem echten schottischen Imbiss. Die Lesungen, zwei davon mit jeweils drei Autoren und die Musikveranstaltungen, ein Harfen-Konzert und ein Konzert mit klassischer Gitarrenmusik, sind ebenso erstklassig wie auch ungewöhnlich. Insgesamt 17 Veranstaltungen bietet die Lebens-Kultur von September bis Dezember 2013. Alle sind auch im Internet zu finden.



Wer sicher gehen möchte, immer frühzeitig über Veranstaltungen informiert zu werden, sollte sich den Newsletter bestellen. Damit hat man die Chance, Karten zu reservieren, bevor die Veranstaltung in der Presse veröffentlicht wird. Das kann wichtig sein denn die Lebens-Kultur ist mit maximal 40 Plätzen nicht sehr groß. Dementsprechend ist das Motto: „Kunst genießen, Künstler hautnah erleben“.

Veröffentlicht am: 26.08.2013