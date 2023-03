Lübecker Musik- und Kongresshalle (em) Vor dem Hintergrund des Jahresthemas „Deutschland im Wettbewerb – Gutes sichern, Neues wagen“ der IHK-Organisation haben die Mitgliedskammern der IHK Nord 2014 die IHK Nord-Tour „Innovatives Norddeutschland“ ausgerichtet. Dabei präsentierten sie an zwölf verschiedenen Orten Norddeutschlands zukunftsweisende Unternehmen, neue Produkte, innovative Energiekonzepte und technologische Trends.



Die IHK Nord-Tour endet mit der Veranstaltung „Industrie 4.0 – Norddeutschlands Weg in die Zukunft“. Industrie 4.0 ist ein „Megathema“ mit vielen Facetten. Kern ist die intelligente Vernetzung von Menschen, Maschinen und Werkstücken – über das Internet, weltweit und in Echtzeit. Die Produktion wird dadurch kundennäher, schneller und flexibler – so die Vision. Was kann Industrie 4.0 perspektivisch wirklich leisten? Welche Chancen liegen in dieser Technologie für die mittelständische Wirtschaft in Norddeutschland? Wie sieht die Produktion der Zukunft aus? Und wie könnten Unternehmen dieses Thema gemeinsam mit der Wissenschaft realisieren?





Diese und weitere Fragen stehen im Fokus der Veranstaltung. Dazu werden wir anhand konkreter Beispiele den Status quo der Industrie 4.0 aufzeigen und gemeinsam einen Blick in die Zukunft des Technologiestandorts Norddeutschland wagen.



Wir laden Sie zur Veranstaltung am 27. November 2014 in Lübeck herzlich ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Den Flyer mit dem Veranstaltungsprogramm finden Sie in der rechten Spalte.



Anmeldung: Bitte bis zum 20. November 2014 via Fax: 0451 - 6006-4143 oder per E-Mail an Anne-Kathrin Helms, helms@ihk-luebeck.de. Eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung erfolgt nicht.



Donnerstag | 27.11.2014

Lübecker Musik- und Kongresshalle

www.ihk-nord.de/servicemarken/Veranstaltungen/Veranstaltungen/3109518.html

Veröffentlicht am: 30.10.2014