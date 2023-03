Jobcenter-Initiative „mitnmang“ hilft bei Fachkräftesuche

Hamburg (em/ls) Für viele Unternehmen ist die Suche nach Personal oftmals ein nervenaufreibendes Unterfangen: Trotz einer Vielzahl an Bewerbungen eignet sich oftmals nur ein Bruchteil der Bewerber für die ausgeschriebene Stelle. Zudem raubt das Einstellungsverfahren Zeit, die dann an anderer Stelle fehlt. Dazu macht sich auch der Fachkräftemangel immer stärker bemerkbar, denn zunehmend mehr Arbeitnehmer der geburtenstarken Jahrgänge verlassen den Arbeitsmarkt aus Altersgründen, ohne dass genügend junge Menschen nachrücken.



Jobcenter team.arbeit.hamburg hat deshalb verschiedene Maßnahmen ergriffen, damit mehr junge Menschen einen Schulabschluss machen und im Anschluss eine Ausbildung absolvieren. Auf diese Weise gehen weniger junge Fachkräfte dem Arbeitsmarkt verloren. Aber auch wenn die Zahl der Schulabgänger mit Abschluss steigt, können sie die Zahl der aus Altersgründen ausscheidenden Arbeitnehmer nicht kompensieren.



Initiative gegen Fachkräftemangel

Um dieses Problem anzugehen, hat das Jobcenter zusammen mit den Kreisen Segeberg, Lübeck, Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Plön den regionalen Beschäftigungspakt „mitnmang – Initiative für Arbeit 50plus“ gegründet. Die Initiative zielt darauf ab, auch ältere qualifizierte Arbeitnehmer wieder in Arbeit zu bringen, um das Dilemma des Fachkräftemangels mit vorhandenen aber bislang ungenutzten Ressourcen zu lösen. Denn entgegen weitverbreiteter Vorurteile sind viele Menschen der Generation 50plus fit für die Arbeit und tragen mit ihrer Erfahrung, Know-how und Umsicht zum Unternehmenserfolg bei.



Modegeschäft setzt auf „mitmang“

Wie erfolgreich das funktioniert, zeigt sich am Beispiel des Eppendorfer Braut- und Abendmodegeschäfts „feminin“, welches durch „mitnmang“ eine neue Verkäuferin gewonnen hat. Geschäftsführerin Monika Litschewski war zuvor lange auf der Suche nach einer geeigneten Bewerberin, da im Brautmodegeschäft besondere Erfahrung von Nöten ist. „Es ist sehr schwierig für den Verkauf von Hochzeitskleidern jemand geeignetes zu finden, da man als Verkäuferin in diesem sehr speziellem Segment auch besondere Kenntnisse mitbringen muss und viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Kunden benötigt“, so Monika Litschewski zu der schwierigen Ausgangslage, als sie dringend nach einer geeigneten Fachkraft suchte. Fündig wurde sie schließlich beim Jobcenter team.arbeit.hamburg, welche über die Initiative „mitnmang“ Arbeitssuchende über 50 Jahre vermittelt, die häufig über dringend benötigten Eigenschaften wie Erfahrung, Beratungskompetenz und Umsicht verfügen. Frau Pries, Bereichsleiterin bei „mitnmang“ wundert es, dass die Vorzüge älterer Arbeitnehmer von vielen Firmen gar nicht wahrgenommen werden. „Viele Unternehmen beklagen sich derzeit über den Fachkräftemangel. Dabei ist Ihnen gar nicht bewusst, dass es für viele offene Positionen auch geeignete ältere Kandidaten gibt.“



In einem Jahr zur Geschäftsführerin

Im Braut- und Abendmodegeschäft von Monika Litschewski arbeitet die von „mitnmang“ vermittelte Verkäuferin Jutta Schunke (58) inzwischen seit mehr als einem Jahr. Dabei hat sie soviel Souveränität im Umgang mit den Kunden an den Tag gelegt, dass sie inzwischen zur Geschäftsführerin aufgestiegen ist und die zweite Filiale für Abendmode in Eigenregie leitet. Auch für sie ging mit dem neuen Arbeitsplatz ein Traum in Erfüllung. „Bereits als Kind habe ich davon geträumt, einmal Brautkleider zu verkaufen. Ich habe allerdings nie geglaubt, dass dieser Traum einmal wahr werden könnte.“ Dass Jutta Schunke genau die richtige für den Job ist, zeigte sie bereits von Beginn an im sicheren Umgang mit dem Kunden – immerhin blickt sie auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bekleidungsbranche zurück und weiß von daher genau, welcher Schnitt und welche Farbe mit welcher Figur harmonisiert.



„mitnmang“ auf der B2B-NORD

Unternehmen die sich über die Möglichkeiten und Angebote der Jobinitiative auf der B2BNORD informieren möchten, finden „mitnmang“ im Obergeschoss an Stand Nr. 60. Bei Interesse an weiteren Informationen oder einem Gespräch vor Ort können Unternehmen mit der Initiative über die E-Mail team-arbeithamburg. mitnmang-X223@jobcenter-ge.de in Kontakt treten und einen Termin vereinbaren. Weitere Infos gibt es natürlich auch unter der Initiativen-Website www.mitnmang.de.



Foto: mitnmang – Initiative für Arbeit 50plus

Veröffentlicht am: 13.04.2015