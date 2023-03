Kaiserliche Deko zu Bettlerpreisen

Uetersen (ml) Das Interesse an Dekorationsartikeln scheint nach wie vor ungebrochen. Immer mehr Anbieter beleben die Städte mit immer ausgefalleneren Ideen für diese Bereiche. Dass dies nicht nur in hochpreisigen Sphären geschehen muss, beweist Kaiser’s Dekowelt in Uetersen.



„Die Idee für unser Geschäft hatte eigentlich meine Frau. Sie war im Grunde immer schon ein wenig verärgert darüber, dass Dekoartikel oft zu teuer waren. Und so kamen wir auf die Idee, uns nach günstigeren Alternativen umzusehen und damit den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Dies ist uns gelungen und deswegen können wir heute kaiserliche Dekorationsartikel zu Bettlerpreisen – und dies im besten Sinne des Wortes – anbieten“, so Andreas Schmidt, der zusammen mit seiner Frau Anfang letzten Jahres das Ladengeschäft in Uetersen eröffnete. Zunächst war man in Tornesch, wo heute noch die Verwaltung sitzt, bereits im Jahr 2007 mit Kaiser’s Dekowelt gestartet. Damals wurden ganz genau 38 Artikel angeboten. Heute sind es über 1.000. Von Glückwunschkarten bis hin zu saisonalen Dekorationen – insbesondere zu Weihnachten und zu Ostern – gibt es hier fast alles, was das Dekoherz begehrt.



Einen besonderen Schwerpunkt bildet – wie sollte es in der Hochzeitsstadt Uetersen anders sein – der Bereich der Hochzeit. Hier findet man bei Kaiser’s Dekowelt neben speziellen Handtaschen und gängigen Accessoires auch ausgefallene Ideen, wie beispielsweise ganz besondere Hochzeits-Spitzenschirme. Als weiteres Alleinstellungsmerkmal dürfen die ausgefallenen Oldtimer aus Blech bezeichnet werden. Neu sind auch Textilien für Frauen, bei denen die Inhaber peinlich genau darauf achten, dass diese ausschließlich in Kleinauflage produziert werden, also nicht überall zu bekommen sind. „Wir beziehen diese Ware aus Frankreich und Italien“, ergänzt Andreas Schmidt nicht ohne Stolz. Schließlich bietet man mit dem Bereich „Tea auf Tour“ auch noch eine weitere, ausgefallene Geschäftsidee an. Dieser ausgefallene Branchenmix lässt Andreas Schmidt durchaus positiv in die Zukunft blicken, auch wenn man im Moment auf Grund der Umbaumaßnahmen in der Nachbarschaft mit der Kundenfrequenz nicht so zufrieden ist. „Wir merken das im Augenblick total, sehen aber trotzdem voller Zuversicht in die nächsten Jahre.“



Foto: Andreas Schmidt bietet zusammen mit seiner Frau in Kaiser´s Dekowelt viel mehr als nur Dekoartikel an.

Veröffentlicht am: 03.07.2012