Karibikfeeling mitten in Hamburg

Hamburg (em/lr) Wir Nordlichter sind mit tollem Wetter bekanntlich nicht so sehr verwöhnt. Aber was manch einer gar nicht weiß ist, dass es mitten in Hamburg ein Stück Karibik zu erleben gibt: das BeachCenter Hamburg.



Das Indoor-Center bietet neben Sport- und Freizeitangeboten wie Beach-Volleyball oder -Soccer auch eine tolle Kulisse für Kindergeburtstage, Hochzeiten oder Familienfeiern. Schulsport, Unisport und Breitensportangebote runden das Angebot im „privaten“ Bereich ab. Großen Raum im BeachCenter Hamburg nehmen Angebote für Unternehmen ein. „Von der Tagung mit bis zu 800 Teilnehmern über Teambuilding-Seminare bis zur Firmenfeier und zahlreichen, weiteren Eventmöglichkeiten können wir ein ganz breites Spektrum an Aktivitäten abbilden“, beschreibt Geschäftsführer Florian Ildefonso Schröder das BeachCenter. Die besondere Location im Herzen Hamburgs hat das ganze Jahr geöffnet. Auch an Details wie beheizter Sand wurde natürlich gedacht. So kann man tatsächlich einen entspannten Tag Karibikurlaub in Hamburg genießen und jede Menge Spaß haben. „Unser junges und engagiertes Team freut sich darauf, Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Schließlich wollen wir den Gästen hier etwas ganz besonderes bieten“, so Schröder abschließend.

Veröffentlicht am: 23.07.2013