Keine Angst vor Konflikten

22.09.2016 | 18:20 Uhr



pme Akademie (em) Aus scheinbar harmlosen Kleinigkeiten entsteht so

manches Mal ein handfester Streit. Konflikte im Arbeitsalltag

können die Stimmung, aber auch die Leistungsfähigkeit

von Einzelnen und Teams stark beeinflussen. In diesem

Vortrag wird die Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg

in ihren Grundzügen vorgestellt. Auf der Basis von

gegenseitigem Verstehen wird in einem 4-Schritte-Modell

dem Konflikt auf den Grund gegangen, um gemeinsame

Lösungen zu finden.



Anmeldung

Für die Vorträge melden Sie sich bitte bis spätestens

zwei Wochen vor dem angegebenen Termin per Telefon

oder Mail an. Die Veranstaltungen finden ab einer Mindestteilnehmerzahl

von 10 Personen statt. Kosten pro Veranstaltung/

Teilnehmer: 15,– Euro.

Wir bieten Ihnen parallel zu allen Veranstaltung eine

Kinderbetreuung in unserer angegliederten Kita CompanyKids Hafencity an. Kosten pro Kind/Veranstaltung: 15,– Euro.

Falls gewünscht: bitte unbedingt bei der Anmeldung

zum Vortrag mitbuchen!

Veranstaltungsort

pme Familienservice Akademie

Shanghaiallee 19, 20457 Hamburg

E-Mail: veranstaltungen-hamburg@familienservice.de

Telefon: +49 40 432145-0 Fax: +49 40 432145-15





Veröffentlicht am: 08.04.2016