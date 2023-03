Hamburg (tk/lm) Besonders Eltern müssen sich bei Veranstaltungen nach den Bedürfnissen ihrer Kinder richten und sind nur eingeschränkt fähig, an Seminaren, Meetings oder Firmenveranstaltungen teilzunehmen.



„Viele Unternehmen möchten bei ihren Events die Betreuung für Kinder anbieten. Für diesen Bereich sind wir der richtige Ansprechpartner. So ermöglichen wir eine externe Betreuung und stellen ein Programm für die Kinder zusammen oder binden diese in Ihr Event mit ein. Wir stellen ein geschultes Personal zur Verfügung, welches sich verantwortungsbewusst um die Kinder kümmert und sie abwechslungsreich animiert und unterhält“, so Christina Moldt von der Projektleitung.



Kreative Lösungen

„Natürlich sind bei Firmenevents auch Animations- und Teambuildungsprogramme für die Erwachsenen gefragt und genau aus diesem Grund haben wir auch passende Programme und Spiele für alle Altersgruppen im Angebot, die aus jeder Veranstaltung etwas Außergewöhnliches machen. Soll zum Beispiel eine gesamte Feiergesellschaft unterhalten werden, oder die Tagung zu einem großen Erfolg werden, dann sind wir genau der richtige Ansprechpartner für unsere Kunden“, so Christina Moldt weiter. Das Konzept der S.O.F.A. GmbH deckt den kompletten Unterhaltungsbereich und liefert die gesamte Eventlogistik für ihre Kunden.



Foto: Professionelle Kinderbetreuung auf Firmenevents.

Veröffentlicht am: 15.07.2014