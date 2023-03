Lösungsorientierter Problemlöser

„In unserem Zustellager lagern zwischen 800 und 900 verschiedene Artikel“, so Jolanta Hüttner. „Das sind die sogenannten Schnelldreher, also die Artikel, die die Kunden am meisten bestellen.“Jolanta Hüttner sorgt persönlich dafür, dass der Kunde sämtliche seiner gewünschten Produkte pünktlich und ordnungsgemäß verpackt erhält. „Natürlich achten wir darauf, dass Ihre bestellten Produkte korrekt verpackt und verdichtet sind“, so die Teamleiterin. „Die Kühlkette muss natürlich beachtet werden. Frischfisch wird beispielsweise in Styroporboxen auf Eis ausgeliefert und unsere LKWs sind mit Sensoren ausgestattet, die die Temperatur konstant überwachen. Die aktuelle Temperatur kann hier jederzeit abgerufen werden. Gerne händigen wir Ihnen auf Wunsch auch den Temperaturnachweis aus, was tatsächlich oft gewünscht ist. Auf diese Weise helfen wir unseren Kunden Zeit und auch Geld zu sparen.“Wir wollen der lösungsorientierte Problemlöser für unsere Kunden sein“, betont Verkaufsleiter Matthias Gripp. „Wir haben uns genau die Punkte angesehen, die den Kunden Sorgen bereiten, damit der Einkauf ganz entspannt vonstattengehen kann.Sie können aus den 50.000 Artikeln im Foodund Non-Food-Bereich, die wir im Markt präsentieren, bestellen. Ihre Ware liefern wir dann gerne bis vor die Tür. Sie haben die Wahl, was Sie nehmen möchten, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, darauf sind wir besonders stolz. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, dann kommt der Außendienstkollege vorbei und bespricht mit Ihnen alles, was wir wissen müssen, um Ihnen den bestmöglichsten Service bieten zu können.“Kunden aus der Gastronomie erhalten vom schicken Geschirr über praktische Küchenhelfer bis hin zu sämtlichen Zutaten alles, was es für die gute Esskultur braucht. Dabei kann sich der Einkäufer jederzeit der hervoragenden Qualität und fachmännischen Beratung sicher sein.„Qualifizierte Informationen zur Ware – darauf legen wir hier großen Wert. Unsere Mitarbeiter verfügen über ein umfassendes Fachwissen und sind von ihren eigenen Produkten überzeugt“, verspricht Matthias Gripp.Übrigens: Auf der SELGROS Facebookseite finden Interessierte besondere Angebote, Highlights und Informationen zu aktuellen und kommenden Veranstaltungen. www.facebook.com/selgros.norderstedt