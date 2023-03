Markus Trettin wird ab Frühjahr 2017 Mitarbeiter der WKS

Bad Segeberg (em/kv) Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderungen „Regionet“ und der „Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS)“ wird im nächsten Jahr weiter intensiviert. Mit dem Diplom-Geografen Markus Trettin bekommt WKS-Geschäftsführerin Maike Moser einen Experten in ihr Team, der seit über fünf Jahren Wirtschaftsförderungsleistungen für das Mittelzentrum Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schackendorf betreibt.



„Herr Trettin hat für den Wirtschaftsraum Bad Segeberg hervorragende Leistungen erbracht und ich freue mich über seinen Wechsel in die WKS, so dass das gewonnene Know-how erhalten bleibt und dies auch zur Stärkung der WKS beitragen wird“ erklärte Dieter Schönfeld, Bürgermeister von Bad Segeberg, der seit September im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist und sich aktiv für diese Konsolidierung eingesetzt hat. Matthias-Christian Bonse, Bürgermeister von Wahlstedt und Zweckverbandsvorsteher des Mittelzentrums fügt hinzu, dass das Mittelzentrum ohnehin schon durch die Tätigkeiten soweit sie auch Negernbötel betreffen, in „WKS-Zuständigkeiten“ unterwegs war, so dass Abstimmungen und letztlich Fragen der Doppelstruktur im Raum standen. Das Mittelzentrum wurde von Markus Trettin unter der Marke „Regionet“ erfolgreich betreut und vermarktet. Herr Trettin ist bisher Mitarbeiter der Stadt Segeberg. Einen Schwerpunkt der Aufgabe von Trettin als zukünftigem WKS-Mitarbeiter wird die Erbringung von Beratungsleistungen für die Kommunen im Bereich der Planung bilden. Regionet und WKS arbeiten bereits seit vier Jahren in einer Bürogemeinschaft eng und vertrauensvoll zusammen. Die erfolgreiche Marke Regionet wird erhalten bleiben. Das über die Homepage der WKS und des Kreises erreichbare neue, kreisweite Gewerbeflächenportal der WKS wird künftig die im Immobilienbereich ohnehin schon eingeführte Markenbezeichnung „Regionet“ tragen.

Veröffentlicht am: 25.01.2017