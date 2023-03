Mehr Bekanntheit mit gezielter Pressearbeit

21.04.2016 | 18:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Jede Firma braucht "gute Presse" - das ist wichtig für's Geschäft und gehört heute zu professioneller Unternehmenskommunikation. Mit einem Zeitungsartikel können Sie gezielt Informationen über Ihre Unternehmung verbreiten und auf einen Schlag richtig viele Menschen erreichen.



In diesem Workshop vermitteln wir Ihnen die Grundlagen klassischer Pressearbeit. Sie erfahren, was Sie bei der Themenwahl und beim Schreiben einer Pressemitteilung beachten müssen und wie Sie nützliche Kontakte für Ihren Presseverteiler finden.



Mit Checklisten, kleinen Übungen, praktischen Beispielen und Tipps für den Umgang mit Journalisten bekommen Sie jede Menge Rüstzeug an die Hand. So können Sie Ihre Pressearbeit zukünftig selbst machen.



Veröffentlicht am: 08.04.2016