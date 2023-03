Mit dem Handwerker Netzwerk einander aktiv unterstützen

Norderstedt (nl) Unter der Leitung von Alexandra Lentz von Thorsten Lentz Kreative Wandgestaltung und Jens Ludwig von Ludwig Insektenschutz GbR wurde innerhalb des BDS das Handwerker Netzwerk gegründet, das auf die Interessen und Dienstleistungen der Handwerker und handwerksnahen Betriebe eingeht.



„Mit dem Projekt wollen wir die Vernetzung und die Verbindungen der Handwerksbetriebe verstärken und fördern“, erklärt Jens Ludwig. „Wir möchten den Unternehmen die Möglichkeit bieten neue Kontakte innerhalb des BDS zu knüpfen und natürlich auch außerhalb neue Geschäftspartner kennenzulernen.“



Interessen vertreten und Kommunikation fördern

Ziel des Netzwerkes ist es, dass alle BDS Handwerker einander leichter und besser kennenlernen können. Durch gegenseitige Geschäftsempfehlungen können gemeinsame Projekte geschaffen werden, die durch die Weitergabe von Kontaktdaten zu mehr Aufträgen und so zu mehr Umsatz führen. „Durch ein aktives Handwerker Netzwerk können geschäftliche Partnerschaften entstehen, die voneinander profitieren. Zum Beispiel durch gemeinsame Werbung oder Adressenweitergabe vor Ort“, erklärt Jens Ludwig, der zusammen mit Alexandra Lentz das Projekt ins Leben gerufen hat. Am 6. Mai fand das erste Treffen statt. Eröffnet von der 1. Vorsitzenden des BDS, Birgit Wieczorek, nutzten die Teilnehmer die Chance ihr Unternehmen vorzustellen. Schon beim ersten Treffen wurden erste Empfehlungen ausgesprochen, Kontaktdaten untereinander ausgetauscht und konkrete Anfragen gestellt. Das Handwerker Netzwerk ergänzt somit die weiteren Veranstaltungen des BDS, wie das Business Frühstück, die After Work Veranstaltungen oder das kommende Barbecue am 25. Juni auf der Landesgartenschau Norderstedt.



Interessierte erhalten weitere Informationen unter: info@bdsnorderstedt. de oder www.bdsnorderstedt. de.

Veröffentlicht am: 11.05.2011