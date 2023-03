Mittelstand und Sparkasse  das Beste für die Region

Neumünster (em) Es war eine einmalige Gelegenheit, die sich Kerrin und Christian Wigger im Herbst 2013 bot: Die Baumarkt-Kette Max Bahr hatte Insolvenz angemeldet, und auch der Standort Neumünster an der Kieler Straße sollte verkauft werden. Schon bald stand für die beiden Geschäftsführer der C. J. Wigger KG fest, hier einen weiteren Markt zu eröffnen.



„Vor uns lag die Chance, auch den Norden von Neumünster mit unserem Angebot abzudecken und unsere Marktstellung weiter auszubauen. Deshalb mussten wir hier schnell handeln, bevor ein Mitbewerber uns zuvor kommt. Und ich war froh, mit der Sparkasse Südholstein einen Partner an der Seite zu haben, der das genau so sah, alles Erforderliche sofort in die Wege leitete und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellte“, betont Christian Wigger, der das Familienunternehmen zusammen mit seiner Schwester in vierter Generation führt. Und so unterschrieben sie im Dezember 2013 den Kaufvertrag, Mitte Juni 2014 wurde Eröffnung gefeiert.



40 Arbeitsplätze gesichert

Heute belegt der Erfolg, dass sich die Investition in das Millionenprojekt gelohnt hat: „Die Kunden nehmen den neuen Standort sehr gut an“, erklärt Kerrin Wigger. Auf mehr als 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert sich der hagebaumarkt mit über 40.000 verschiedenen Artikeln, Top-Gartencenter und vielfältigen Service-Leistungen wie Mietgeräte, Transporter- Verleih und Holzzuschnitt. Es ist der insgesamt sechste Baumarkt der Firmengruppe und der zweite in Neumünster. Außerdem gehören vier Baustoffhandlungen zu dem Familienbetrieb, der 1881 gegründet wurde und rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Für Martin Deertz, Vorstand der Sparkasse Südholstein, war es selbstverständlich, dass sich die Sparkasse schnell und zuverlässig für ihren langjährigen Kunden engagiert: „Wir konnten hier ein mittelständisches, regionales Traditionsunternehmen dabei unterstützen, seine Position im Markt zu stärken und mehr als 40 Arbeitsplätze in der Stadt zu sichern. Genau das ist unsere Aufgabe, der wir sehr gerne nachkommen. Die erfolgreiche Expansion der Firma Wigger ist ein Paradebeispiel dafür, wie Mittelstand und Sparkasse gemeinsam für die Region das Beste erreichen.“

Foto: Kerrin Wigger (Mitte) und ihr Bruder Christian Wigger (links) freuen sich mit Marktleiterin Doreen Odenthal über den Erfolg des neuen hagebaumarkts an der Kieler Straße. Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein (Mitte), Unternehmensbetreuer Sebastian Steffens und Direktor Tim Ramsl (rechts) standen ihnen bei dem Millionenprojekt zur Seite.

Veröffentlicht am: 16.10.2014