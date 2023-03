Norderstedt (kk) Auf eine völlig neue Art können sich Schüler und Unternehmen im November in Norderstedt kennenlernen und ausloten, ob sie beruflich zu einander passen. Bei der „Nachtschwärmer Jobtour“ nehmen aktuell 19 Unternehmen teil, die nach Feierabend ihre Türen öffnen für engagierte Schülerinnen und Schüler, die vorher ihre Interessen bekundet und ein „VIP-Ticket“ bekommen haben. Denn: die Veranstaltung ist wirklich etwas Besonderes.



„Bis zu 350 Schüler können im November an der ersten Norderstedter Nachtschwärmer Jobtour teilnehmen“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO und Mitinitiator dieser neuen Veranstaltung. Gemeinsam mit der Sparkasse Holstein, der Barmer und Norderstedt Marketing ist das Konzept aus Bad Oldesloe nun nach Norderstedt geholt worden.



Das Konzept

Die weiterführenden Schulen aus Norderstedt bieten ihren Schülern an, einen Fragebogen auszufüllen, mit Berufsfeldern, die sie interessieren. Die Fragebögen werden ausgewertet und festgestellt, zu welchem der teilnehmenden Unternehmen das Interesse passt. Bei der Tour werden die Schüler zwei Unternehmen zugeordnet, die sie besichtigen werden. Welche das sind, bleibt bis zum Abend selbst „geheim“.



Die Unternehmen

Unterschiedlichste Berufe in unterschiedlichsten Betrieben werden vorgestellt. Bisher dabei sind: Arriba, Barmer, DS Team, ean elektro-alster-nord, Elektro Wiening, Hotel Frederikspark, G.U.T. Liedelt & Schwanbeck, Hanseatic Power Solutions, HypoVereinsbank, Johnson & Johnson, Jungheinrich, KBA, Plambeck, schülke+, Sparkasse Holstein, Stadt Norderstedt, Strategus, Thun Steiner & Partner, Triumph Adler.



Mitmachen

Sowohl Unternehmen als auch Norderstedter Schulen können noch dabei sein. Die Koordination hat die EGNO – Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, Ansprechpartnerin ist Anja Neumüller. Kontakt: neumueller@egno.de 040 / 535 406-23

Veröffentlicht am: 21.08.2014