NORDGATE im Interview

Hamburg (em) NORDGATE, das Tor zur Metropolregion Hamburg, präsentierte sich genau wie viele andere Unternehmen auf der B2B NORD potenziellen Kunden. „Wir, die sechs Städte entlang der A7 im Norden Hamburgs, wollen zum einen neue Unternehmen in die Region ziehen, zum anderen bereits ansässigen Unternehmen beste Standortbedingungen bieten und sie in dieser starken Region halten“, so Keno Kramer, Projektleiter Marketing und Kommunikation der EGNO.



Im Interview mit Alina Wegner von SAM – spots and more – erläuterte Keno Kramer die Einzelheiten und sprach über Zukunftsvisionen.

Veröffentlicht am: 29.04.2013