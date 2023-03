Öffentliche Generalprobe

28.05.2015 | 12:00 Uhr | Scharlatan Theater | Gotenstraße 6, 20097 Hamburg



Scharlatan Theater (em) »Staunen ist die Sehnsucht nach Wissen.«

frei nach Thomas von Aquin



Und genau aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur öffentlichen Generalprobe am 28.05.2015 um 12 Uhr zu uns ins Scahralatan Theater in die Gotenstraße 6 ein. Insgesamt 40 Minuten dauert das Stück im Format «Bandprobe».



Am Beispiel einer aktuellen Produktion erleben Sie live, wie unser Unternehmenstheater funktioniert! Fünf Musiker, eine Bühne und ganz spezielle Themen.



Worum es geht: "Die vernetzte Werkstatt - Prozessoptimierung innerhalb der Struktur". Das ist das Thema des diesjährigen Messeauftritts für das Unternehmen Matthies auf der TransTech 2015. Mit typisch scharlatanischem Humor öffnen und sensibilisieren wir die Thematik unter dem Titel: "Eddies Schraubereck - Living in a Box". Lassen Sie sich selbst überzeugen und kommen Sie vorbei!



Anschließend stehen Ihnen Ali Wichmann (Geschäftsführer) und Michael Bandt (Künstlerischer Leiter) in einer Expertenrunde gern für Fragen und anregende Gespräche zur Verfügung und erläutern Ihnen, was genau eine solche Inszenierung bewirken kann. Wäre das nicht auch spannend für Sie? Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Denn: Wir sind das Theater, das verändert!



Sollten Sie am 28. Mai verhindert sein oder darüber hinaus tiefere Einblicke in unsere Arbeit erleben wollen, dann besuchen Sie doch unsere neue Website www.scharlatan.de



Ihr Kontakt für Anmeldungen und offene Fragen:

Malte Krol

Tel: 040 237103-53

Malte.krol@scharlatan.de







Veröffentlicht am: 27.05.2015