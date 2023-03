Oktoberfest im hohen Norden

Hamburg (sw/lr) O’ zapft is! Nicht nur in München hat das Oktoberfest schon eine lange Tradition. Auch im Norden Deutschlands werden jedes Jahr viele Oktoberfeste veranstaltet, die nicht weniger Spaß bringen, als das Original in München.



Auch bei Unternehmen erfreut sich das Volksfest mit seinen Maßkrügen und traditionell bayerischen Leckereien wie Brezeln oder Weißwurst immer größerer Beliebtheit. Das S.O.F.A. Team ist genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Organisation solcher Firmenevents mit Motto geht.



Ausgelassene Stimmung im bayerischen Festzelt

Als Location dient ein bayerisches Festzelt, das komplett in den Farben der bayerischen Flagge Blau und Weiß gehalten ist. Das Personal versorgt die Gäste in Lederhose und Dirndl mit schmackhaften Spezialitäten. Alle Gäste erhalten zusätzlich ein Lebkuchenherz als Präsent. Für die richtige Atmosphäre und eine ausgelassene Stimmung sorgt eine Blaskapelle, damit die Gäste ordentlich mitschunkeln können. Auch Spiele wie „Wettmelken“ und „Baumstammsägen“, „Nagelschlagen“ oder „Bierkrugschieben“ sorgen für Spaß und Unterhaltung bei allen Beteiligten. „Ein solches Firmenevent stärkt den Zusammenhalt der Mitarbeiter ungemein und sorgt für gute Stimmung, von der alle Teilnehmer noch lange zehren können“, so Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH. „Informieren Sie sich jetzt bei uns, welche Möglichkeiten es für Ihr Unternehmen gibt und feiern Sie ein richtiges Oktoberfest gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern.“

Veröffentlicht am: 26.08.2013