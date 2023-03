Ortsverbunden und verbindlich

Neumünster (os) Eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen ist eine wichtige Entscheidung, die mit weitreichenden Folgen und Veränderungen verbunden sein kann.



Wenn man darüber mit Götz Paul Peter von Paul Peter Immobilien in Neumünster spricht, merkt man gleich, dass er mit Feuer und Flamme Immobilienmakler ist und etwas von dem Geschäft versteht. Seine zahlreichen beruflichen Stationen, seine Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt und vor allem die im Gespräch immer wieder aufblitzende Verbundenheit zur Stadt Neumünster verstärken diesen Eindruck nachhaltig.



„Neumünster, sein Umland und die Infrastruktur unterscheiden sich gravierend von vielen Städten in der Bundesrepublik“, so der 44jährige Fachmann. „Da tun sich überörtliche Dienstleister oft schwer damit, die wirklichen Belange und Bedürfnisse von Neumünsteraner Immobilienverkäufern nachzuvollziehen.“

So stehen Götz Paul Peter und seine Mitarbeiter gleich von Anfang an bereit, das gewünschte Objekt zu verkaufen und das passende Haus Kaufinteressenten anzubieten. Mit einem eigens entwickelten 25 Punkte-Programm, das neben der Immobilienbewertung über die Zielgruppenanalyse, dem Inserieren in hiesigen Zeitungen, der Präsentation des Objektes in den bekanntesten Internetportalen auch das Abstimmen des Notartermins inklusive aller vertraglichen Modalitäten und die abschließende Hausübergabe mit Erstellung eines Abwicklungsprotokolls beinhaltet, ist jeder Kunde – egal ob Verkäufer oder Käufer – bestens beraten.



Der persönliche Kontakt vor Ort, die gelebte Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit zum Kunden sind zudem im täglichen Maklergeschäft wichtige Tugenden, die vom Kunden gerne in Anspruch genommen werden.

Veröffentlicht am: 21.12.2011