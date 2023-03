Schätze bergen durch Begeisterung und innere Bewegung

Hamburg (lmp/ls) Jutta Orzegowski, Expertin für persönliche und berufliche Effektivität, lädt Menschen ein, die sich in ihrem Reichtum kennenlernen und ihr Vermögen wecken wollen. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt sie ganz individuelle, persönliche Antworten.



Jutta Orzegowski hatte 13 Jahre lang eine eigene Praxis mit zehn Mitarbeitern. Seit 2012 verfolgt sie nun schon ein neues Ziel – das Coaching. Die Kombination aus den Fähigkeiten und ihre Erfahrungen aus dem sozialen Bereich und ihr wirtschaftlich-analytisches Denken und Handeln wird von ihren Kunden geschätzt. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Erforschen des Zusammenhangs zwischen dem Vermögen und der inneren Haltung. Gemeinsam mit den Teilnehmern entdeckt und erlebt sie deren Begeisterung, Spaß, Kreativität sowie Beweglichkeit. Außerdem wollen sie deren Talente und Schätze erleben. „Bewegliche Köpfe durch Bewegung – das ist meine Theorie. Deshalb lade ich meine Kunden bewusst zu Gesprächen sowie zu belebten Orten ein, um aus den Reizen einer bewegenden Umwelt zu schöpfen“, so Jutta Orzegowski. „Wenn meine Kunden ihre Leistungen nicht mehr erbringen und sie gedanklich beschäftigt wirken, dann führe ich gerne ein individuelles Beratungsgespräch und Coaching durch.“



Box-Coaching

Das Box-Coaching ist eine Beratung zwischen den Bewegungselementen aus dem Boxsport und der Übertragung in unseren Alltag. In leichten Übungen aus dem Boxtraining zeigen die Kunden von Jutta Orzegowski sich zuverlässig und erreichbar. „Ohne unseren Kopf mit seinen Glaubenssätzen und Überzeugungen nehmen wir wahr, wie wir uns beruflich und privat durch das Leben bewegen“, so der Coach. Unbewusst werden so neue Potenziale der Persönlichkeit entdeckt. Außerdem wird die Intuition und das Gefühl für Zwischenräume geschult. Geführt wird das Boxcoaching von Jutta Orzegowski, die systemische Therapeutin, Coach und zugleich Moderatorin ist sowie von dem deutschen Kickboxmeister und Kickboxtrainer Darius Alibek.



Foto: Ein ganz besonderes Seminar mit außergewöhnlichen Trainern und

Methoden bieten Jutta Orzegowski und Darius Alibek.

Veröffentlicht am: 18.11.2013