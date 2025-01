Veröffentlicht am 21.01.2025

Kaltenkirchen (em) Nachhaltigkeit als Chance für die regionale Wirtschaft: Beim 13. Kaltenkirchener Unternehmerforum im Bürgerhaus der Stadt drehte sich am 15. Januar 2025 alles um die Zukunftsfähigkeit durch nachhaltiges Handeln im unternehmerischen Kontext. Im Mittelpunkt stand das Schulungsprogramm „SDG-Scouts®“, präsentiert von BAUM e.V. Ziel des Programms ist es, Nachwuchskräfte für die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs - Sustainable Development Goals) zu sensibilisieren und das Thema Nachhaltigkeit in regionalen Unternehmen voranzutreiben.

Nachhaltigkeit spielt für viele Unternehmen und auch den Öffentlichen Dienst eine große Rolle und auch hier vor Ort lässt sich einiges bewegen. Die Wirtschaftsförderung Kaltenkirchen in Zusammenarbeit mit BAUM e.V. erklärt wie es gehen kann:

Nachwuchskräfte werden im Unternehmen zum Scout. Das funktioniert am besten im Team, optimal sind also zwei Personen pro Unternehmen. In der Regel handelt es sich bei den Scouts um Auszubildende oder junge Mitarbeitende. Sie übernehmen im Unternehmen eine Vermittlerrolle, identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten und gestalten ein Praxisprojekt, um die betriebliche Transformation zur Nachhaltigkeit voranzutreiben. Unternehmen profitieren durch die Stärkung der Kompetenzen ihrer Nachwuchskräfte und steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

Das Programm umfasst drei ganztägige Workshops und zwei Praxisphasen und dauert insgesamt sechs bis acht Monate. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat „SDG-Scouts® – Auszubildende und Nachwuchskräfte für Nachhaltigkeit“. Der nächste Programmdurchlauf startet im Frühjahr 2025, ein weiterer ist für Herbst geplant.

Durchgeführt wird das Programm vom nachhaltigen Wirtschaftsnetzwerk BAUM e.V. Das Projekt 2023 mit dem „Nationalen Preis – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet, verliehen von der deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Lina Weigel, Projektmanagerin der SDG-Scouts von BAUM e.V., erklärte im Rahmen der Veranstaltung den bereits bestehenden Erfolg des Projekts: „Die soziale Verantwortung von Unternehmen ist gemeinhin sichtbar und viele kümmern sich bereits. Aber durch junge und frische Ideen wird das Thema Nachhaltigkeit lebendig. Wir sehen bereits tolle Herangehens-weisen und innovative Möglichkeiten bei unseren derzeitig aktiven Projekten.“

Die Unternehmerinnen und Unternehmer zeigten sich interessiert. Auch der kurze Praxisworkshop zum Thema Nachhaltigkeit und Perspektiven setzte neue Impulse.

„Wir, als Stadt Kaltenkirchen, machen auf jeden Fall mit. Wir bilden 2025 SDG-Scouts aus!“, betonte Bürgermeister Stefan Bohlen, den die Idee überzeugt. „Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und würden uns sehr freuen, wenn sich ein SDG-Cluster hier vor Ort in der Region bildet.“

Das Unternehmerforum Kaltenkirchen findet regelmäßig statt. Kontakt: Wirtschaftsförderung Kaltenkirchen, wirtschaftsfoerderung@kaltenkirchen.de.

Weitere Informationen unter www.sdg-scouts.de/schleswig-holstein.

Darum lohnt es sich: