Norderstedt (lmp/sw) Sicht- und Sonnenschutz kann sehr dekorativ sein. Auch für „Problemfenster“ gibt es kreative Lösungen. Hierfür bietet die neue Sichtschutztechnik von Germania sowie das MHZ-Klebeset ein optimales Ergebnis.



In 15 Dessins mit verschiedenen Farben und Materialien präsentiert sich die neue Germania DuoSoft- Kollektion. „Germania ist ein angesehener Hersteller von Sonnen-, Licht- und Sichtschutzsystemen für Innenräume. Die Produkte sind Maßanfertigungen mit höchster Funktionalität und modernem Dessin“, so die Geschäftsführerin Conni Suhr. Sie bieten die Möglichkeit, den Lichteinfall in Büroräumen zu steuern oder Präsentationsräume abzudunkeln. Die Rollos können an Fenstern, die bis zu 240 Zentimeter breit und 260 Zentimeter hoch sind, eingebaut werden. Die Fachfrau erklärt: „Es ist sehr einfach, die Rollos an Fenster, Wand oder Decke zu montieren.“ Das Doppelrollo ist manuell mittels Endloskette, aber auch für gehobenere Ansprüche mit Elektrobedienung erhältlich.



Genial einfach!

Genial und einfach ist das neue MHZ-Klebeset. Es ist die neue Montagemöglichkeit für Plissees oder Jalousetten, die beidseitig verschiebbar sind. Mit diesem Klebeset kann der Sonnenschutz direkt auf das Glas montiert werden, ohne dass das Fenster in irgendeiner Form beschädigt wird. Ein Vorteil dieser Technik ist ein schmales Klebeprofil, welches den seitlichen Lichteinfall verhindert. Auch der genormte Montageabstand sorgt für eine optimale Hinterlüftung und Luftzirkulation zwischen Sonnenschutz und Fensterscheibe. Das Klebeset kann bei Bedarf komplett rückstandsfrei von der Glasscheibe abgelöst werden. „Gerne nehmen wir Maß vor Ort und montieren die individuell zugeschnittene Auswahl unserer Kunden“, verspricht Conni Suhr abschließend.

Veröffentlicht am: 27.09.2013