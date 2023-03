Teambuilding  das Miteinander stärken

Hamburg (lh/lr) Spaß haben, zusammen wachsen, Grenzen überwinden, Lösungen finden und Herausforderungen meistern – genau das bieten die Programme der S.O.F.A. GmbH.



Das Konzept der S.O.F.A. GmbH wurde entwickelt, um Events, Tagungen, Ausflüge und Feiern harmonisch zu begleiten. Mitarbeiter sollen Hand in Hand arbeiten, sich vertrauen und Spaß am geschäftlichen Geschehen haben. Neue Kollegen, unterschiedliche Altersstrukturen oder ein ungenügendes Kennen erschweren Harmonie und den geraden Weg zum Erfolg. Ein optimales Zusammenspiel von Unternehmensbereichen und kurzfristig zusammengestellten Projekt- Teams sind wünschenswerte Ziele und nicht zuletzt ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Gemeinsame Erlebnisse abseits von Alltag und Routine vertiefen Beziehungen und begeistern. Diese besondere Kombination aus freier Zeit mit spaßund erlebnisreichen Erfahrungen bietet die beste Motivation. Eine effektive und konfliktfreie Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist somit gesichert. Aktivitäten im Outdoor-Bereich sind natürlich, anders und unvergesslich. Indoor- Aktivitäten begeistern in Kombination mit einmalig reizvollen Locations, ausgezeichneten Gaumenfreuden, besonderen Erfahrungen, einer umsichtigen Planung und Liebe zum Detail sowie einem bestechenden Service.



Durch diese Programme erhalten Events eine ganz besondere Persönlichkeit sowie einen ganz besonderen Charme. „Die Individualität wird auf Ihr Unternehmen, Ihre Führungskräfte, Abteilung und Mitarbeiter abgestimmt. Kunden und Geschäftspartner finden besondere Ansprache und Berücksichtigung. Vielfältige Themen, Vorstellungen und Wünsche fließen ein. Alles ist möglich“, erklärt Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH. Besonders durch Team- Wettkämpfe, bei denen Mannschaften in den unterschiedlichsten Programmpunkten gegeneinander antreten, soll der Teamgeist und das Miteinander gestärkt werden. So können beispielsweise beim Friesenabitur, bei einer Bosselchallenge, bei einer Orientierungstour oder bei einem Tunier im Western Style die Kräfte gemessen werden. Besonders für den anstehenden Sommer bieten sich die Strandspiele an. Hierbei garantieren Floßrennen, Brückenbau oder Überhandknoten für Spaß und Freude. Um den Tag einen schönen Abschluss zu verleihen, wird ein Barbecue am Strand serviert.



Foto: Teambuilding bedeutet das Miteinander zu stärken – S.O.F.A. bietet vielfältige Angebote für zum Beispiel Firmenfeiern.

Veröffentlicht am: 29.05.2013