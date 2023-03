Top-Klinik, Top-Mediziner

Hamburg, den 26. August 2015. Auch in diesem Jahr hat der FOCUS drei Chefärzte der Asklepios Klinik Nord – Heidberg zu Top-Medizinern gekürt. Bewertungsgrundlage für die Ärzteliste des Nachrichtenmagazins sind Empfehlungen durch Medizinerkollegen und Patienten.



Bei der Suche nach einem ärztlichen Spezialisten vertrauen Patienten auf Empfehlungen. Neben dem einweisenden Arzt sowie dem Freundes- und Bekanntenkreis sind die Medien eine wichtige Entscheidungshilfe. Im Auftrag des FOCUS ermittelt das Recherche-Institut Munich Inquire Media jährlich die besten Ärzte in Deutschland. Mehrere Monate lang befragt das unabhängige Institut dazu Mediziner bundesweit nach dem Fachkönnen ihrer Kollegen. Patientenerfahrungen erhält das Institut durch Gespräche mit Patientenverbänden und Selbsthilfegruppen sowie die Auswertung seriöser Internetforen und Arztbewertungsportale. Außerdem fließt die Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen in die Beurteilung mit ein.



2015 haben es erneut mehrere Chefärzte der Asklepios Klinik Nord - Heidberg in die Top Mediziner-Liste geschafft. Prof. Dr. Dr. Wolfgang Wiegand, Chefarzt der Augenheilkunde, erhielt zum sechsten Mal in Folge das Gütesiegel für Netzhauterkrankungen. Prof. Dr. Dr. Thomas Kreusch, Chefarzt der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie, konnte seinen Platz unter den Top- Medizinern für Implantologie behaupten. Prof. Dr. Klaus Herrlinger, Chefarzt der Inneren Medizin I, genießt weiter seinen Ruf als Top-Mediziner für Gastroenterologie und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. „Wir freuen uns, dass die Arbeit unserer Heidberger Spitzenmediziner von unabhängiger Seite so große Bestätigung erfährt“, erklärt Joachim Gemmel, Geschäftsführender Direktor der Asklepios Klinik Nord.

Veröffentlicht am: 27.08.2015