Veröffentlicht am 12.11.2025

Bad Segeberg. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr laden die Wirtschaftsjunioren gemeinsam mit der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) Segeberg erneut zu einer Tagesfahrt am 6.Dezember in die Bundeshauptstadt ein. Am Nikolaustag erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm aus Politik, Kultur und vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Der Tag beginnt um 7:00 Uhr am Haupteingang von Möbel Kraft in Bad Segeberg. Nach der Ankunft in Berlin steht zunächst ein kulinarisches Highlight auf dem Programm: eine original Berliner Currywurst mit Pommes und Getränk.

Höhepunkt des Tages ist der Besuch des Deutschen Bundestages. Auf der Besuchertribüne erhalten die Gäste einen Vortrag über die Arbeit des Parlaments, anschließend findet ein persönliches Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Melanie Bernstein, MdB, statt. Ein Rundgang durch die Reichstagskuppel mit Fotostopp rundet das politische Programm ab.

Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel über den Weihnachtsmarkt am Kurfürstendamm, einen Besuch im KaDeWe oder an der Gedächtniskirche – bei Glühwein und vorweihnachtlichem Flair. Die Rückfahrt startet um 19:30 Uhr, die Ankunft in Bad Segeberg ist für etwa 23:00 Uhr geplant.

Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro pro Person. Für die Anmeldung werden Name, Vorname, Geburtsdatum und Mobilnummer benötigt. Ein gültiger Personalausweis ist für den Einlass in den Reichstag erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung:

