Veröffentlicht am 11.12.2025

Norderstedt. Der BDS NORD (Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.) lädt Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte zum Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung findet am 7. Januar 2026 um 18.30 Uhr im Airport Plaza Hotel, Südportal 2, in Norderstedt statt.

Zentrale Themen für das Geschäftsjahr 2026

Unter dem Motto "Das müssen Sie als Norderstedter Unternehmen für das Jahr 2026 wissen" bietet der Neujahrsempfang eine Plattform für Austausch und Einstimmung auf das neue Jahr. Die Veranstaltung beleuchtet wesentliche Herausforderungen und Chancen, die die lokale Wirtschaft in den kommenden Monaten prägen werden.

Das Programm wartet mit einem breiten Spektrum relevanter Vorträge auf:

Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder informiert über die Auswirkungen der Haushaltslage auf die Norderstedter Unternehmen

informiert über die Auswirkungen der Haushaltslage auf die Norderstedter Unternehmen Marc-Mario Bertermann (Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH) zeigt auf, wie lokale Netzwerke genutzt werden können – von Jobtour bis Zukunftsdialog

(Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH) zeigt auf, wie lokale Netzwerke genutzt werden können – von Jobtour bis Zukunftsdialog Clemens Hermann (Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg) präsentiert Fördermöglichkeiten für Norderstedter Unternehmer

(Wirtschaftsförderung des Kreises Segeberg) präsentiert Fördermöglichkeiten für Norderstedter Unternehmer Lars Krückmann (Kreishandwerkerschaft Mittelholstein) gibt Einblicke, wie Unternehmen vom Umstieg auf fossilfreies Heizen profitieren können

(Kreishandwerkerschaft Mittelholstein) gibt Einblicke, wie Unternehmen vom Umstieg auf fossilfreies Heizen profitieren können Philipp Leuchtenberger (Norderstedt Marketing) stellt wichtige Veranstaltungen für Unternehmer in 2026 vor

(Norderstedt Marketing) stellt wichtige Veranstaltungen für Unternehmer in 2026 vor Laura Krutinat (Sparkasse Südholstein) informiert über aktuelle Entwicklungen bei Finanzierungen und Investitionen

Networking in stilvollem Ambiente

Nach den Vorträgen (Beginn 19.00 Uhr) erwartet die Gäste eine gastronomische Bewirtung im smart-casual Dresscode. Der Abend bietet ideale Gelegenheiten zum Netzwerken und zum persönlichen Austausch mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Anmeldung erforderlich: Interessierte Unternehmer und Führungskräfte werden gebeten, sich bis zum 23. Dezember 2025 per E-Mail unter info@bds-nord.de anzumelden.

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch die Unterstützung von VReG, FK Datenschutz Schleswig-Holstein, Frauke Thalacker Business Coach, Strategus Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Airport Plaza Hotel, Plambeck Wohnungsunternehmen, Engel & Völkers Norderstedt/Kaltenkirchen sowie der Sparkasse Südholstein.