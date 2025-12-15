Veröffentlicht am 15.12.2025

Kaltenkirchen. Mit großem Engagement und starker Unterstützung aus der Bevölkerung haben die Wirtschaftsjunioren Segeberg am letzten Samstag, den 13. Dezember 2025, erneut ihre Spendenaktion „KAUF1MEHR“ im Famila-Markt in Kaltenkirchen durchgeführt. Von 10 bis 17 Uhr sammelten die Mitglieder des Netzwerks Lebensmittel und Hygieneartikel zugunsten der Tafel Kaltenkirchen.

Das Ergebnis der Aktion kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen 120 volle Kisten mit haltbaren Lebensmitteln und Drogerieartikeln zusammen. Damit wurden rund zehn Kisten mehr gesammelt als in den Vorjahren. Zusätzlich füllte sich ein Spendenglas so gut, dass weitere Lebensmittel im Wert von rund 400 Euro eingekauft werden konnten. Die Übergabe der Spenden erfolgte am Montag, bei der Tafel Kaltenkirchen.

Die Vorsitzenden der Tafel, Karla Röttger und Christa Lange, zeigten sich sehr dankbar für die Unterstützung. „Wir sind überwältigt und freuen uns sehr, mit diesen Spenden aktuell rund 1.000 bedürftige Personen unterstützen zu können“, erklärten sie bei der Übergabe.

Besondere Unterstützung erhielt die Aktion in diesem Jahr durch den Bürgermeister der Stadt Kaltenkirchen, Stefan Bohlen. Er beteiligte sich nicht nur mit einer eigenen Lebensmittelspende, sondern half auch persönlich am Sammelstand mit und unterstützte die Wirtschaftsjunioren während der Aktion vor Ort.

Auch der Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Segeberg, Jonas Hövermann, zog ein positives Fazit:

„Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr noch einmal mehr Spenden sammeln konnten als in den Vorjahren und diese direkt einem guten Zweck zugutekommen. Mein besonderer Dank gilt Dirk Bornholdt, der die Aktion erneut mit viel Einsatz organisiert hat. Ebenso danken wir der Firma Famila und insbesondere dem Marktleiter Andreas Findeisen, der uns seit Jahren die Möglichkeit gibt, vor seinem Markt zu sammeln und uns dabei aktiv unterstützt.“

Die Wirtschaftsjunioren Segeberg sind ein Zusammenschluss junger Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte bis 40 Jahre, die sich ehrenamtlich für wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Themen in der Region engagieren.

Foto: Philip Mächler, Kai-Uwe Adams, Carlotta Adams, Bürgermeister Stefan Bohlen, Sandra Bleher, Karla Röttger, Dirk Bornholdt, Anne Wulframm, Jonas Hövermann