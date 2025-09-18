Veröffentlicht am 18.09.2025

Norderstedt. Mit einem neuen Vortrag startet der BDS Nord in den Herbst. Lydia Albers, die erfahrene Hotelfachfrau und Betriebswirtin wird sich dem Thema: Unzufriedene Kunden begeistern, geht das überhaupt? Wann ist die Beschwerde überhaupt berechtigt? Und was hat das denn mit Stammkundenbindung zu tun? widmen. Lydia Albers wird mit Ihnen die Schritte des erfolgreichen Umgangs mit Beschwerden durchlaufen und verdeutlichen, welche zentrale Rolle die Erwartungen Ihrer Kunden dabei spielen.

Anhand verschiedener Praxisbeispiele wird sie aufzeigen, wie es gelingen kann, Ihre Gäste, trotz aller Widerstände zu begeistern. Tipps & Tricks aus der Praxis werden den rund 45minütigen Vortrag bereichern, sodass Sie eine Vielzahl an Ideen nutzen können, Ihren Umgang mit Ihren Kunden weiter zu professionalisieren.

Jedoch sind meist viele Bewegungen bzw. Veränderungen im Betrieb mit hohen Anstrengungen verbunden. Häufig fehlt es an einem Kümmerer/ Unterstützer, der im laufenden Tagesgeschäft die Entwicklung verbesserter Strukturen und Abläufe vorantreibt. Und das sind wiederum zusätzliche Kosten, die meist schwer zu bewältigen sind. Hierfür bietet das INQA-Coaching einen praxisorientierten und vor allem einen bezahlbaren Ansatz.

Somit nutzen Sie die Chance und erfahren Sie mehr über dieses Förderprogramm und die aktive Gestaltung Ihres Beschwerdemanagements.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 16.10.2025 ab 17:30 Uhr im Airport Plaza Hotel Hamburg (Südportal 2, Norderstedt, Veranstaltungszentrum) statt.

Get Together 17.30 Uhr

Start Vortrag 18 Uhr

anschließend Gespräche, Diskussionen und Networking

Anmeldungen unter: Info@bds-nord.de

Infos unter www.lydiaalbers.com