Waren Sie auch auf der B2B NORD? (Fotogalerie)

Hamburg (jj) Kompetenzvorträge, Extrem-Coaching, WirtschaftsDialoge und professionelle Unternehmerportraits vor Ort gefilmt und geschnitten – die erste B2B NORD bot ein ereigenisreiches Programm und auf 1.800 Quadratmetern jede Menge Platz zum Kontakte knüpfen. Mit 214 ausstellenden Unternehmen war bereits der Auftakt das größte, regionale Netzwerkevent ganz Deutschlands. Rund 3.000 Fachbesucher füllten gemeinsam mit den Ausstellern die auf zwei Ebenen geteilten Hallen der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.







Viele Besucher und Aussteller stellten schnell fest, dass das Netzwerken an diesem Tag absolut hochwertig und vielversprechend war. Veranstalter und Verlagsleiter Sven Boysen zog ebenfalls ein positives Resümee: „Bereits am Messetag gingen die ersten Anmeldungen für die nächste B2B NORD im November ein. Das zeigt die Begeisterung seitens der Aussteller und Besucher. Sie alle wollen die Chance nutzen, auf der größten, regionalen Wirtschaftsmesse dabei zu sein. Ich würde das ebenfalls tun.“



Alle Informationen zur nächsten Wirtschaftsmesse finden Sie in Kürze auf www.B2B-NORD.de. In den Foto- sowie den Videogalerien können Sie sich einen Einblick in die größte, regionale Wirtschaftsmesse Deutschlands verschaffen. Bis zum nächsten Mal?

Veröffentlicht am: 26.04.2013