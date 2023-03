Was bewirkt eine gute Präsentation?

Norderstedt (em/mp) „Jede Woche sich 60 Sekunden vorstellen - wird das nicht langweilig?“ auf diese Frage antwortet Perdita Habeck regelmäßig: „Auf keinen Fall, wenn es richtig gemacht wird.“



Die 60 sec-Präsentationen sind Teil einer Strategie, um sein eigenes Vertriebsteam zu schulen. Weitere Komponenten sind 20-minütige intensive 4-Augen-Gespräche nach einem effektiven Leitfaden und pro Jahr ein bis zwei 10 Minuten-Präsentationen im Chapter. Da jede Branche in der Gruppe nur ein einziges Mal vertreten ist, ist jeder Unternehmer automatisch der Experte auf seinem Gebiet. Er schult sein Vertriebsteam, die Chapterkollegen, ihn in der nächsten Woche zu empfehlen. Wenn man weiß, was die Kollegen fachlich anbieten, kann ein Bedarf entdeckt und der Kollege aktiv weiterempfohlen werden. Die Teilnehmer werden durch das BNI-Know-How trainiert, jede Woche ein neues Detail ihres Berufes, ein kleines Erlebnis aus dem Berufsleben oder einen Tipp der Woche zu erzählen. So kommt einmal in der Woche ein kleines Puzzlestückchen dazu und es entsteht mit der Zeit ein Bild. Weitere Details einer 60 sec-Präsentation sind: Referenz- und Wunschkunden zu nennen, denn nur, wenn man konkret sagt, was man sucht, kann man es auch bekommen. Ein Gedächtnisanker unterstützt das Gesagte auch visuell.



Ein bis zwei Mal im Jahr hat jedes Mitglied die Möglichkeit sein Unternehmen in einer 10 Minuten-Präsentation sein Unternehmen und seine Serviceleistungen den anderen Chapterkollegen ausführlich vorzustellen. Im Chapter „Schinkelturm“ erklärte Volker Tabert von der Orthopädie-Praxis Schwanenwik seine Arbeit und zeigte verschiedene Möglichkeiten Rückenschmerzen im Alltag zu lindern bzw. vorzubeugen (Foto unten in der Mitte).



Empfehlungen: Die Gelegenheit nutzen



BNI definiert „Empfehlung“ wie folgt: „Eine Empfehlung ist eine Gelegenheit, das Unternehmen jemandem zu präsentieren, der ein Produkt oder eine Dienstleistung der Branche erwerben möchte und der auf die Kontaktaufnahme vorbereitet ist.“ Bei den Empfehlungen geht es darum, dass die Teilnehmer ihre Chapter-Kollegen – „Chapter“ so heißen die BNI Gruppen – an andere Menschen weiter empfehlen kann, der/die die Dienstleistung der Kollegen benötigt. Da die Gruppe über längere Zeit zusammenarbeiten will, gibt jeder Unternehmer sein Bestes. Denn was ist teurer, als ein guter Ruf?



Das Kaltenkirchener Chapter „Westerhever“ befindet sich noch im Aufbau. Das nächste Treffen findet am 4. September im Landhotel Dreiklang von 19 bis 21.30 Uhr statt. Gesucht werden noch ein Steuerberater, Coacher, Maler, Immobilienmakler und Architekten. Das BNI-Chapter „Schinkelturm“ trifft sich regelmäßig mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 in Norderstedt. Die 16 Teilnehmer suchen noch einen Drucker, Immobilienmakler, Heizung- Sanitär, Tischler und Architekten, um Empfehlungen weiterzugeben.



Veröffentlicht am: 27.08.2012