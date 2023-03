„Wir bauen die Infrastruktur von morgen“

Bornhöved (ng) Die becker bau GmbH in Bornhöved ist ein traditionelles Verkehrs- und Infrastruktur- Bauunternehmen. Sie kümmern sich um den Bau von Straßen, Flughäfen, Häfen und Verkehrswegen und können dabei auf langjährige Erfahrung zurückgreifen.



Zurzeit baut das Unternehmen am Flughafen Berlin-Schönefeld, wofür es den Auftrag zur Generalbelieferung von Asphalt und Beton erhalten und bisher 2.250.000 m³ Beton als auch 700.000 to Asphalt ausgeliefert hat. Hauptsächlich werden Beton- und Asphaltstraßen für die öffentlichen Auftraggeber gebaut. Spezialisiert auf individuelle Anforderungen führen die Teams auch anspruchsvolle sowie private Aufträge, wie z. B. Fahrwege und Silageflächen für Biogasanlagen oder die Fundamente und die Infrastruktur für Windkraftanlagen, zuverlässig aus. Die becker bau GmbH hat 700 qualifizierte Mitarbeiter mit einer hervorragenden Ausbildung, davon 500 in Schleswig-Holstein – im Büro in Bornhöved sitzen rund 60 Mitarbeiter. Diese arbeiten mit modernsten Technologien und finden stets die optimale Lösung für die Projekte. Seit 2006 gehört becker bau zur „STRABAG“.



Weitere Niederlassungen haben sie in Flensburg, Neustadt, Hamburg sowie Satow in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin für den Flughafenbau. Hauptsächlich sind sie im norddeutschen Raum und in Dänemark tätig. Das Unternehmen verfügt über eigene Produktionsanlagen, dadurch wird eine hochwertige und gleichbleibende Qualität im Straßenbau garantiert.

Veröffentlicht am: 01.12.2011