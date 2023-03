WKS präsentiert Gewerbeimmobilien-portal

Bad Segeberg (mt/mh) Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mbH (WKS) hat zu Beginn dieses Jahres ihr neues Immobilienportal freigeschaltet. Erstmals werden so alle kommunalen Gewerbeflächen im Kreisgebiet auf einer zentralen Plattform abgebildet und somit die gesamte Bandbreite an Ansiedlungsmöglichkeiten präsentiert.



So profitieren die Unternehmen bei ihrer Suche nach einem Grundstück von der Gesamtübersicht der im Kreis Segeberg vorhandenen Gewerbeflächen. Den Kommunen des Kreises bietet die WKS damit einen zusätzlichen und prominenten Vertriebskanal. Dieser wird seit Kurzem sogar noch um eine analoge Variante des Immobilienportals ergänzt: Eine Imagemappe mit den einzelnen Exposés der Flächen, die auf allen Messen und Veranstaltungen an Netzwerkpartner und Interessenten verteilt werden.



Auf dem Online-Immobilienportal findet der Nutzer sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen zu den aktuell 14 Gewerbegebieten und den jeweiligen Ansprechpartnern mit Kontaktdaten. Alle Exposés kann man sich auch als PDF herunterladen und ausdrucken.

Veröffentlicht am: 06.07.2017