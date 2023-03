Zeitlos schön  die andere Art der Beleuchtung

Quickborn (lm/sw) Außergewöhnlich, bunt und modern! Die Lichtdesignspezialisten von CUBELIGHTS bieten tolle, exklusive Leuchten in allen Größen und Formen an. Ob im Office, in Konferenzräumen oder bei einem Firmenevent – wer seine Umgebung individuell aufwerten möchte, findet hier garantiert das passende Mittel.



„Von 20 bis 200 Zentimeter Durchmesser ist alles möglich. Bedenken Sie aber bitte, dass eine Durchschnittstür in Deutschland 80 Zentimeter breit ist“, scherzt Inhaber Dirk Borgman, der mit seinem Partner Torsten Arndt für dieses kreative Leuchtmittelangebot sorgt.



Rund, oval, eckig, Sonderformen

Die Eyecatcher sind vielseitig einsetzbar. Sie sind UV-beständig, wetter- und stoßfest. Auch Chlorwasser kann dem hochwertigen Material nichts anhaben. Durch ihre Schwimmfähigkeit wird jeder Pool oder Gartenteich zu einem Highlight für das Auge des Betrachters. „Unsere Produkte eignen sich auch hervorragend für den Einsatz im Eventbereich“, weiß Dirk Borgman. Torsten Arndt ergänzt: „Sie sind lebensmittelecht, damit sind beleuchtete Sektkühler, Schalen und andere Behältnisse, zum Beispiel an Theken, überhaupt kein Problem und auch unbeleuchtet ein absoluter Hingucker.“



150 unterschiedliche Einsatzbereiche

Außerdem gibt es die CUBELIGHTS auch akkubetrieben. Dieses fördert den variablen Einsatz der Lichter enorm. Der Akku zeichnet sich durch eine lange Leuchtdauer von bis zu 22 Stunden aus. Auch die Langlebigkeit der verwendeten LEDs ist garantiert. „13 Jahre bei Dauerbetrieb sind kein Problem“, unterstreicht Dirk Borgman. „Die Handhabung ist dabei kinderleicht. Die Steuerung per Fernbedienung, durch eine App über das Smartphone oder über eine IT-Steuerung ist ebenso möglich und wir stehen Ihnen dafür selbstverständlich gerne beratend zur Seite.“ Dem Qualitätsanspruch werden die beiden IT-Fachleute ohne Weiteres gerecht, die Liste der Hersteller ist allerdings begrenzt. „Wir haben einen hohen Anspruch an Material und Verarbeitung, welcher durch die hohen Standards unserer Hersteller garantiert wird“, betont Dirk Borgman. „Auch führen wir ständig neue Testreihen zur Optimierung, Qualitätsprüfung und Modifizierung der Produkte durch.“ Auf der Homepage von CUBELIGHTS wird die große Auswahl der Leuchtmittel ersichtlich. „Neben dem Verkauf, wobei der Versand innerhalb Deutschlands frei ist, bieten wir unsere Leuchten auch zur Miete an. Bedingungen, Preise und Verfügbarkeiten können auf unserer Homepage eingesehen werden oder auf schriftliche sowie telefonische Anfrage erhalten werden“, erzählt Torsten Arndt abschließend.



Foto: Beleuchtete Sitzwürfel mit einer Tragkraft von bis zu 200 Kilogramm und einem hohen Sitzkomfort machen jedes Event unvergesslich.

Veröffentlicht am: 20.12.2013