Zurück im Arbeitsleben

Neumünster (em/jj) Die persönliche Betreuung der Arbeitnehmer ist für das Neumünstera ner Dienstleistungsunternehmen M&S Personal ebenso selbstverständlich wie das genaue Kennen der Bedürfnisse der Arbeitgeber. Dass es sich dabei nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt, verdeutlicht ein Gespräch, das der Regenta Verlag mit Michael Genz (Foto) führte.



Der 48-Jährige hat über fünf Jahre seine schwer erkrankte Mutter gepflegt und wünschte sich 2011 den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. Mit Unterstützung des JobCenters lernte der Stahlbetonbauer das Team von M&S Personal kennen und wurde nach einem ausführlichen Vorstellungsgespräch eingestellt. Da eine Tätigkeit im erlernten Beruf nicht möglich war, setzte die M&S Personal UG den Neumünsteraner zunächst in verschiedenen Recyclingfirmen ein, auch in einer Malerei und einem Baustoffhandel konnte er seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. „Ich bin froh, wieder im Arbeitsleben zurück zu sein. Bei allen anfallenden Problemen hat mich M&S Personal optimal unterstützt. Und das Beste: Ein Baustoffhändler hat mir eine Festanstellung angeboten, welche ich am 1. März 2013 antreten werde.“



Veröffentlicht am: 29.04.2013