Vermietete Eigentumswohnung + TG-Stellplatz mit Entwicklungspotential in gefragter Wohnlage

Diese großzügig geschnittene Erdgeschosswohnung befindet sich in einer gepflegten Wohnanlage mit 38 Wohneinheiten in ruhiger und gewachsener Wohnlage von Norderstedt. Die Wohnanlage wurde im Jahr 1990 errichtet und präsentiert sich in einem soliden, zeitlosen Zustand. Ideal für Kapitalanleger oder perspektivisch zur Eigennutzung.



Die Wohnung ist derzeit für eine monatliche Kaltmiete von 750,00 € vermietet. Für Kapitalanleger besteht ein attraktives Mieterhöhungspotenzial, welches dem Mieter bereits kommuniziert wurde. Gleichzeitig bietet sich für Eigennutzer perspektivisch die Möglichkeit zur Selbstnutzung nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen.



Mit einer Wohnfläche von ca. 104,32 m² und insgesamt vier Zimmern überzeugt die Wohnung durch ihre großzügige und familienfreundliche Raumaufteilung. Ein besonderes Highlight der Wohnung ist die großzügige Terrasse mit angrenzendem kleinem Gartenanteil, die zusätzlichen Wohnkomfort bietet. Ein eigener Kellerraum ergänzt das Raumangebot sinnvoll.



Ein Tiefgaragenstellplatz wird mitverkauft.



Das monatliche Hausgeld beträgt 334,00 €, wovon 218,83 € umlagefähig sind.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fordern Sie direkt das Exposé mit weiteren Informationen an.

Lagebeschreibung

Die Wohnung liegt in einer der begehrtesten Wohnlagen Norderstedts, direkt am Moorbekpark, der mit weitläufigen Wiesen, Wasserflächen und Spazierwegen ideale Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. In der Umgebung finden Familien eine Vielzahl an Kitas wie die sowie Grund- und weiterführende Schulen, darunter die Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe und das Lessing-Gymnasium. Die medizinische Versorgung ist durch zahlreiche Haus- und Facharztpraxen in unmittelbarer Nähe gesichert. Für den täglichen Bedarf sorgt die nahe Moorbek Passage mit Supermärkten, Bäckereien, Apotheken und weiteren Geschäften. Dank der exzellenten Verkehrsanbindung über die U-Bahnlinie U1, den Bahnhof Norderstedt Mitte und mehrere Buslinien sind Hamburg und das Umland schnell erreichbar. Die Lage verbindet somit ruhiges, grünes Wohnen mit optimaler Infrastruktur für Familien, Berufspendler und Freizeitaktivitäten.

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

