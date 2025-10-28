Veröffentlicht am 28.10.2025

Heide. Zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur Westküste: Wie kann es gelingen, die Verkehrsinfrastrukturprojekte an der Westküste in den Bedarfsplänen des Bundes zu verankern?

Das 11. Verkehrsforum findet statt am

Montag, den 8. Dezember 2025, 17:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr,

im BBZ Dithmarschen, Heide (Rungholtstraße 2c)

Als Gast erwarten wird unter anderem Susanne Henckel, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein erwartet.

Das Verkehrsforum Westküste ist eine Veranstaltungsreihe der Regionalen Kooperation Westküste zu wechselnden Verkehrsthemen, die die Region bewegen. Es bietet Unternehmen sowie Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Verwaltung eine Austauschplattform zu aktuellen Fragestellungen.

Bereits jetzt werden Anmeldungen entgegen genommen unter: Anmeldeformular.