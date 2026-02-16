Digitale Infrastruktur muss funktionieren, sicher sein und Ihren Arbeitsalltag entlasten. Genau hierbei unterstützen wir branchenübergreifend Arztpraxen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Unternehmen vollumfänglich aus einer Hand seit mehr als drei Jahrzehnten. Als IT-Systemhaus für Netzwerktechnik, Telekommunikation, Datenschutz und IT-Sicherheit sorgen wir für stabile Systeme, frühzeitige Risikoerkennung und reibungslose Abläufe, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Mit unseren Serviceverträgen erhalten Sie transparente IT-Kosten, verbindliche Reaktionszeiten sowie Dienstleistungen und Produkte, die speziell auf Sie abgestimmt sind. Qualität und Verlässlichkeit stehen dabei im Mittelpunkt, unterstützt durch Technologien und Partner, die höchsten Standards gerecht werden. Wir betreuen Sie ganzheitlich, entwickeln passgenaue Konzepte und behalten Ihre Systeme dauerhaft im Blick. Sie gewinnen eine sichere, zukunftsfähige Infrastruktur, die Wachstum ermöglicht und Ausfälle minimiert.
HFC Ihre-IT-Abteilung
Anbieter:
HFC Ihre IT-Abteilung. GmbH & Co. KG
Käthe-Kruse-Weg 2
25524 Itzehoe
Tel.: +49 (0) 4821 604997-0
E-Mail senden
www.b2b-wirtschaft.de/kreis-steinburg/info/hf-computersysteme-herbert-freiberg