Veröffentlicht am 01.12.2023

Neumünster (em) „Der Arbeitsmarkt zeigt sich im November kaum verändert. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat nahezu gleichgeblieben. Die Nachfrage der Unternehmen nach Personal ist weiterhin zurückhaltend. Dennoch verzeichnen wir in vielen Branchen Fach- und Arbeitskräftelücken“, kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen. Und ergänzt: „Die verhaltene Konjunktur macht es Unternehmen in der Planung nicht einfach. Die Herausforderung des Fachkräftemangels gilt es trotzdem anzugehen.

Die eine für alle passende Lösung gibt es nicht. Deswegen bietet der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und der Jobcenter den Unternehmen individuelle Beratung und Unterstützung an. Dazu gehört auch das Angebot zu beruflichen Qualifizierungen von Beschäftigten und Arbeitslosen.“

Lohnend ich auch ein Blick auf das vorhandene Potential von Teilzeitbeschäftigten, Geflüchteten oder älteren Arbeitnehmern. „Und - gerade vor diesem Hintergrund - möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch auf das unterschätzte BewerberInnenpotential von Menschen mit Behinderung hinzuweisen. Viele Menschen mit Behinderung haben gute berufliche Qualifikationen und sind überaus motiviert. Ihr Potential dürfen wir nicht vernachlässigen“, appelliert Steiger.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im November 9.662 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 14 weniger als im Oktober (minus 0,1 Prozent) und 649 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,2 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im November wie im Oktober 5,1 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im November 768 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 67 mehr als im Oktober und 18 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 648 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 34 weniger als im Oktober und sieben mehr als vor einem Jahr.

Ausbildungsmarkt

Die Nachvermittlungsaktionen der Berufsberatung haben sich bewährt. Von 264 unversorgten Bewerbern und Bewerberinnen zum Ende bes Beratungsjahres (30.9.23) konnte für gut die Hälfte eine Lösung gefunden werden.

Die 137 Jugendlichen, die nach dem Ende ihres Schulbesuchs in diesem Sommer noch nichts gefunden haben, sollten sich bei Bedarf den folgenden Termin merken: Am 18. Dezember 2023 um 9.00 Uhr lädt die Berufsberatung die unversorgten Bewerber*innen zu Gruppenveranstaltungen in das Berufsinformationszentrum (BiZ, Brachenfelder Str. 45 in Neumünster) ein, um noch verfügbare Stellen oder Einstiegsqualifizierungen vorzustellen.

„Unabhängig davon empfehle ich allen Jugendlichen, die noch auf der Suche sind, einen Termin mit der Berufsberatung zu vereinbaren,“ sagt Steiger.

Ein Termin für ein individuelles Beratungsgespräch kann telefonisch vereinbart werden (kostenfreie Rufnummer 0800 4 5555 00).

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im November 3.091 Personen – 46 weniger als im Oktober (minus 1,5 Prozent) und 100 mehr als vor einem Jahr (plus 3,3 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im November 6.571 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 32 mehr als im Oktober (plus 0,5 Prozent) und 549 mehr als ein Jahr zuvor (plus 9,1 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im November 384 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 51 weniger als im Oktober (minus 11,7 Prozent) und 145 weniger als vor einem Jahr (minus 27,4 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im November aus dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Handel und dem Öffentlichen Dienst.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im November 3.525 Menschen arbeitslos gemeldet – 34 weniger als im Oktober (minus 1,0 Prozent) und 186 mehr als vor einem Jahr (plus 5,6 Prozent).

• beträgt die Arbeitslosenquote im November wie im Oktober 8,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,7 Prozent.

• wurden dem gAG-S im November 156 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 18 weniger als im Oktober (minus 10,3 Prozent) und vier weniger als vor einem Jahr (minus 2,5 Prozent).