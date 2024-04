Veröffentlicht am 29.04.2024

Neumünster (em) Die diesjährige Woche der Ausbildung vom 11. bis 15. März 2024 liegt zwar bereits einige Zeit zurück, bot der Agentur für Arbeit Neumünster aber den Anlass zu schauen, wer sich besonders um das Thema Ausbildung bemüht. Der Blick fiel auf die Hiller Feinwerktechnik und Gerätebau GmbH aus Neumünster. Ihr wird heute (26.04.2024) das Zertifikat für Nachwuchsförderung der Bundesagentur für Arbeit verliehen.

Ausbildung ist die Basis einer erfolgreichen Zukunft. Sie sichert Betrieben ihre Wettbewerbsfähigkeit und gewährleistet eine hohe Qualität der Arbeitsergebnisse. Jugendliche erwerben mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung die Eintrittskarte in eine erfolgreiche berufliche Zukunft.

In der Hiller Feinwerktechnik und Gerätebau GmbH arbeitet ein junges Team von 41 Personen. Das hochmoderne Unternehmen fordert gut ausgebildete Fachkräfte. Geschäftsführer Torre B. Winkel bildet deshalb in seinem mittelständischen Unternehmen für Feinwerktechnik und Gerätebau regelmäßig in drei Ausbildungsberufen aus: Industriemechaniker (m/w/d) - Fachrichtung Feingerätebau, Zerspanungsmechaniker (m/w/d) - Fachrichtung Fräsmaschinensysteme und Zerspanungsmechaniker (m/w/d) - Fachrichtung Drehmaschinensysteme.

Aktuell befinden sich acht Auszubildende in der betrieblichen Ausbildung.

Zwei davon sind Ravi Lehmann (21 Jahre) und Kira Staack (17 Jahre). Ravi Lehmann ist im dritten Ausbildungsjahr zum Zerspanungsmechaniker (insgesamt 3,5 Jahre Ausbildungsdauer) und Kira Staack erlernt den Beruf der Industriemechanikerin aktuell im 2. Ausbildungsjahr. Beide fühlen sich wohl hier und schätzen den kollegialen Zusammenhalt und das gute Betriebsklima.

Das Besondere hier: Auch Bewerber/innen mit Zeugnissen, die auf den ersten Blick nicht so gut aussehen, oder die keine optimalen Voraussetzungen mitbringen, erhalten ihre Chancen, wenn Potenziale im Bewerbungsverlauf erkannt werden und die Motivation stimmt. Das zeigt das große Engagement des Unternehmens, das sich auch in einer Ausbildungsquote von 20 Prozent zeigt.

Aufgrund der guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit bei der Suche nach Bewerbern/Bewerberinnen arbeitet der Betrieb gern mit Tatjana Uhlemann, Vermittlungsfachkraft im gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Neumünster zusammen. An ihrer Stelle gratuliert heute Yvonne Stichnau, Teamleiterin des gAG-S.

Diesen Einsatz für junge Menschen in der dualen Ausbildung zeichnet die Agentur für Arbeit Neumünster nun mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung aus. „Wer junge Menschen so engagiert und vertrauensvoll ausbildet und ihnen ein gutes Arbeitsumfeld bietet, tut Gutes und bleibt wettbewerbsfähig. Dafür sind Sie beispielhaft. Ich freue mich, Ihnen, Herr Winkel, heute für Ihr Engagement das Zertifikat für Nachwuchsförderung zu überreichen“, lobt Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster.

„Ich freue mich über diese Wertschätzung. Als Unternehmer und als Mensch sehe ich es als meine Verpflichtung, jungen Menschen eine Chance zu geben. Deshalb bilde ich auch über den Bedarf hinaus aus. Wer bei uns eine Ausbildung absolviert, hat nicht nur eine sehr gute Zukunftsperspektive, sondern auch generell für das Leben eine Menge gelernt“, sagt Winkel und betont: „Auch nach dem Abschluss der Ausbildung geht es mit und bei uns weiter. Wir digitalisieren unsere hochmoderne Produktion und unsere Mitarbeitenden erhalten die Möglichkeit, sich zu qualifizieren.“

Foto: von links nach rechts: Anja Winkel, Andrea Julke, Azubi Kira Staack, Arne Krasemann, Azubi Ravi Lehmann, Yvonne Stichnau, Torre B. Winkel, Thomas Steiger