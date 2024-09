Veröffentlicht am 18.09.2024

Die Energiewende bietet der regionalen Wirtschaft große Chancen. Wie diese gemeinsam genutzt werden können, hat die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH mit dem Clean Energy Valley Schleswig-Holstein und den Unternehmensverbänden diskutiert und die Chancen auf der Regionalkonferenz 2024 „Zwischen Northvolt und Fehmarnbelt“ der KielRegion ausloten wollen.

„Der Mittelstand ist eine tragende Säule für Schleswig-Holsteins Wirtschaft und damit ein entscheidender Partner für die Energiewende. Gemeinsam können wir unsere Region zu einem führenden Standort für erneuerbare Energien machen“, betont Steffen Volk, Projektleiter im Clean Energy Valley Schleswig-Holstein. Wie ein Tandem aus Mittelstand und regionaler Wirtschaftsförderung in Zukunft aussehen kann, diskutierten wir mit den Unternehmensverbänden in Heide. Der Austausch mit den wichtigen Multiplikatoren des Mittelstandes bekräftigte unsere Vision und das weitere Vorhaben.

Die Transformation zum klimaneutralen Industrieland erreichen wir nur, wenn wir Breite und Tiefe der wirtschaftlichen Beziehungen in unsere Überlegungen einbeziehen. Nur so entfalten erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein ihre ganze Kraft. In einer lebhaften Diskussion haben wir gemeinsam nach Schnittmengen gesucht und die Bedeutung von Innovation und Zusammenarbeit für den Energiewandel betont.

Regionalkonferenz 2024 „Zwischen Northvolt und Fehmarnbelt“

Das Clean Energy Valley Schleswig-Holstein setzte seine Arbeit auf der Regionalkonferenz 2024 „Zwischen Northvolt und Fehmarnbelt“ der KielRegion fort. In den Hallen des Waterkant Festivals auf dem ehem. MFG5-Gelände Holtenau Ost präsentierte CEV-Projektleiter Steffen Volk die neue Regionalachse für Flächen, Ansiedlung und für die grüne Industrie und diskutierte mit Vertreter:innen aus Politik und Verwaltung, welche Chancen sich aus der energetischen Transformation für Schleswig-Holsteins Wirtschaft ergeben.