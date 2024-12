Veröffentlicht am 04.12.2024

Neumünster (em) Im November haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet. „Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum Oktober noch einmal leicht verringert, verharrt aber nahezu auf gleichem Niveau. Die Unternehmen sind zurückhaltender und melden weniger Bedarf an Personal. Mittelholstein bleibt nicht unbeeinflusst von der nationalen und internationalen wirtschaftlichen Entwicklung. Besonders Fachkräfte haben weiterhin gute Chancen auf einen Arbeitsplatz. Deshalb ist die Qualifizierung ein, wenn nicht der Weg, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden,“ kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im November 10.377 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 63 weniger als im Oktober (minus 0,6 Prozent) und 715 mehr als ein Jahr zuvor (plus 7,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Oktober 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,1 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im November 825 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, zehn weniger als im Oktober und 57 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 652 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 92 weniger als im Oktober und vier mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im November 3.474 Personen – 103 mehr als im Oktober (plus 3,1 Prozent) und 383 mehr als vor einem Jahr (plus 12,4 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im November 6.903 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 166 weniger mehr als im Oktober (minus 2,3 Prozent) und 332 mehr als ein Jahr zuvor (plus 5,1 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im November 443 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 73 weniger als im Oktober (minus 14,1 Prozent) und 59 mehr als vor einem Jahr (plus 15,4 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im November aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Handel und der öffentlichen Verwaltung.

Der regionale Arbeitsmarkt in Neumünster

• sind im November 3.654 Menschen arbeitslos gemeldet – 25 weniger als im Oktober (minus 0,7 Prozent) und 129 mehr als vor einem Jahr (plus 3,7 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im November wie im Oktober 8,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,2 Prozent.

• wurden dem gAG-S im November 109 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen ge-meldet – 79 weniger als im Oktober (minus 42,0 Prozent) und 47 weniger als vor einem Jahr (minus 30,1 Prozent).