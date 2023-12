Veröffentlicht am 20.12.2023

Neumünster (em) In den letzten Monaten haben die Stadtwerke Neumünster in den Stadtteilen Böcklersiedlung und der Innenstadt die Glasfaser erfolgreich vermarktet. „Nach Ablauf des Aktionszeitraums, freuen wir uns mitteilen zu können, dass beide Stadtteile mit Glasfaser erschlossen werden“, teilt Mattias Ballweg, Kampagnenmanager bei den Stadtwerken Neumünster mit. Mit dem abgeschlossenen Ausbau gehört Neumünster dann zu den Städten, die deutschlandweit mit der besten Internetversorgung ausgestattet ist.

Das notwendige Vertragsziel in der Böcklersiedlung wurde bereits erreicht, sodass der Ausbau in diesem Stadtteil schon begonnen hat. In der Innenstadt zeigt sich sogar eine besonders erfreuliche Entwicklung: Schon vor dem offiziellen Vermarktungsende am 16. Dezember haben sich genügend Haushalte für einen Glasfaseranschluss bei SWN entschieden. Der Ausbau in der Innenstadt beginnt Anfang 2024. 2025 werden beide Stadtteile voll erschlossen sein.

Die Stadtwerke Neumünster sehen diese positiven Ergebnisse als klaren Ausdruck für das hohe Interesse der Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner am Netz der Zukunft. „Ein leistungsstarker und stabiler Internetanschluss ist schon heute sehr wichtig und wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Uns ist es wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger anzusprechen und bestenfalls jede Wohnung mit den neuen Anschlüssen auszustatten“, erklärt Matthias Ballweg.

Das Glasfasernetz der Stadtwerke Neumünster bietet Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gigabit/Sekunde für die private Nutzung und auch größere Geschwindigkeiten bei gewerblicher Nutzung sind bedenkenlos möglich. Der Ausbau erfolgt als FTTH-Ausbau, also dass die Glasfaser bis direkt ins Haus reicht und nicht nur bis zum Verteilerkasten gelegt wird. Somit kommt die gebuchte Leistung direkt und ohne Verluste über Kupferkabel bei den Kundinnen und Kunden zu Hause an. Auch Mieterinnen und Mieter in einem Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus können sich über einen kostenlosen Glasfaseranschluss freuen. Nach dem Vertragsabschluss klären die Stadtwerke Neumünster alle weiteren Details direkt mit der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Hauses ab.