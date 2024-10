Veröffentlicht am 30.09.2024

Neumünster (em) Im September haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat weniger Menschen arbeitslos gemeldet. „Wie erwartet hat sich die Arbeitslosigkeit nach dem späten Ende der Sommerferien reduziert. Die Unternehmen sind wieder durchgestartet,“ kommentiert Thomas Steiger, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen und ergänzt: „Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen moderat höher als im Vorjahr ausfällt, ist der Arbeitsmarkt in Mittelholstein weiter in einer guten und stabilen Verfassung.“

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im September 10.627 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 317 weniger als im August (minus 2,9 Prozent) und 668 mehr als ein Jahr zuvor (plus 6,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote beträgt im September 5,5 Prozent. Im August lag sie bei 5,7 Prozent und vor einem Jahr bei 5,3 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im September 703 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 35 weniger als im August und 44 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 719 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 118 mehr als im August und 29 weniger als vor einem Jahr.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist mit Stand März 2024 (Daten nach einer Wartezeit von sechs Monaten) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2 Prozent gewachsen und lag bei 129.381 Beschäftigten. Die stärkste Zunahme verzeichneten der Handel, die Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ohne Arbeitnehmerüberlassung), die Immobilienwirtschaft und der Öffentliche Dienst.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im September 3.475 Personen – 132 weniger als im August (minus 3,7 Prozent) und 256 mehr als vor einem Jahr (plus 8,0 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im September 7.152 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 185 weniger mehr als im August (minus 2,5 Prozent) und 412 mehr als ein Jahr zuvor (plus 6,1 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im September 410 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 113 weniger als im August (minus 21,6 Prozent) und 14 weniger als vor einem Jahr (minus 3,3 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im September aus dem Bereich der Freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Öffentlichen Verwaltung und der Zeitarbeit.

Ausbildungsmarkt

Die Bilanz des Ausbildungsmarktes zum Ende des Berufsberatungsjahres (01. Oktober 2023 bis 30. September 2024) wird am 30. Oktober 2024 bekanntgegeben.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster

• sind im September 3.741 Menschen arbeitslos gemeldet – 140 weniger als im August (minus 3,6 Prozent) und 116 mehr als vor einem Jahr (plus 3,2 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im September 8,5 Prozent. Im August lag sie bei 8,8 Pro-zent und vor einem Jahr bei 8,4 Prozent.

• wurden dem gAG-S im September 137 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen ge-meldet – 58 weniger als im August (minus 29,7 Prozent) und 69 weniger als vor einem Jahr (minus 33,5 Prozent).