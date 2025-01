Veröffentlicht am 17.01.2025

Neumünster (em) Der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein hat mit Jürgen Hiemer ein drittes Vorstandsmitglied bestellt. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Südholstein hat in seiner heutigen Sitzung seine Bestellung genehmigt. Jürgen Hiemer wird seine Vor-standstätigkeit am 1. April 2025 antreten.

Seit 2021 stehen der Vorstandsvorsitzende Eduard Schlett und sein Stellvertreter Martin Deertz gemeinsam an der Spitze der Sparkasse Südholstein. Die Erweiterung des Vorstandsteams um Jürgen Hiemer ist ein klares strategisches Bekenntnis zur Zukunftsfähigkeit der Sparkasse Südholstein.

Jürgen Hiemer ist seit 2015 in der Sparkasse Südholstein als Gesamtbanksteuerer tätig. In dieser Funktion verantwortet er sämtliche Steuerungs- und Risikothemen der Sparkasse. Bereits 2017 wurde Jürgen Hiemer seitens des Verwaltungsrates mit der Vorstandsvertretung beauftragt. Im Auftrag des Vorstandes nimmt er herausgehobene Leitungsaufgaben in marktrelevanten Projekten und Initiativen der Sparkasse wahr.

„Mit der strategischen Erweiterung des Vorstandes und der hohen Expertise von Herrn Hiemer werden wir den bemerkenswerten Erfolgsweg der Sparkasse Südholstein in die Zukunft tragen. Dabei setzen wir gerade in der Kontinuität und Verlässlichkeit einen klaren Fokus auf die erfolgreiche Positionierung der Sparkasse Südholstein in der Region und für die Region“, erklärt Elfi Heesch, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Südholstein.

„Wir freuen uns sehr, die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jürgen Hiemer in der neuen Aufgabe fortsetzen zu können. Jürgen Hiemer ist bestens qualifiziert und wird sich in bewährter Weise nahtlos in die strategische Weiterentwicklung der erfolgreichen Sparkasse Südholstein einbringen“, betont der Vorstandsvorsitzende Eduard Schlett.

Die Sparkasse Südholstein ist mit ihren rund 870 Mitarbeitenden und 216.000 Kunden einer der wichtigsten Finanzdienstleister in der Region. Wie kaum ein anderes Institut engagiert sie sich für die wirtschaftliche Entwicklung, das gesellschaftliche Leben und die soziale Teil-habe aller Menschen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie der Stadt Neumünster.

Foto: Freuen sich mit dem neuem Vorstandsmitglied Jürgen Hiemer: Eduard Schlett, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein, und Verwaltungsratsvorsitzende Elfi Heesch (Landrätin Kreis Pinneberg). Foto: Sparkasse