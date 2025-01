Veröffentlicht am 07.01.2025

Neumünster (em) Im Dezember haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet. „Im Vergleich zum Vormonat November hat sich die Zahl der Arbeitslosen nochmals leicht verringert. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent verharrt sie aber auf gleichem Niveau. Die Unternehmen haben im Dezember mehr Bedarf an Personal gemeldet.

Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf saisonale Einflüsse. Weiterhin befindet sich Mittelholstein im Einfluss der nationalen und internationalen wirtschaftlichen Entwicklung. Der erfolgversprechendste Weg für Beschäftigte und Unternehmen besteht in der Qualifizierung. Mit der Anpassung an Veränderungen durch Transformation und neue Technologien gelingt es am ehesten, Arbeitslosigkeit zu vermeiden,“ kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Dezember 10.343 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 34 weniger als im November (minus 0,3 Prozent) und 486 mehr als ein Jahr zuvor (plus 4,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im November 5,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Dezember 725 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 100 weniger als im November und 25 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 549 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 103 weniger als im November und 51 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Dezember 3.541 Personen – 67 mehr als im November (plus 1,9 Prozent) und 256 mehr als vor einem Jahr (plus 7,8 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Dezember 6.802 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 101 weniger mehr als im November (minus 1,5 Prozent) und 230 mehr als ein Jahr zuvor (plus 3,5 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Dezember 467 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 24 mehr als im November (plus 5,4 Prozent) und 25 mehr als vor einem Jahr (plus 5,7 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Dezember aus dem Bereich der Zeitarbeit, der frei-beruflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der öffentlichen Verwa-tung und dem verarbeitenden Gewerbe.

Der regionale Arbeitsmarkt in der Stadt Neumünster. In der Stadt Neumünster

• sind im Dezember 3.598 Menschen arbeitslos gemeldet – 56 weniger als im November (minus 1,5 Prozent) und 23 weniger als vor einem Jahr (minus 0,6 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im Dezember 8,2 Prozent. Im November lag sie bei 8,3 Prozent und vor einem Jahr bei 8,4 Prozent.

• wurden dem gAG-S im Dezember 148 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen ge-meldet – 39 mehr als im November (plus 35,8 Prozent) und 14 mehr als vor einem Jahr (plus 10,4 Prozent).