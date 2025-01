Veröffentlicht am 22.01.2025

Neumünster (em) Im Auftrag der Agentur für Arbeit bietet die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein Unternehmen im Großraum Neumünster Unterstützung bei der Suche nach neuen Fachkräften. Bei einem Job-Speed-Dating können Betriebe ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unkompliziert kennenlernen – und direkt einstellen.

Das Job-Speed-Dating kürzt Bewerbungsprozesse ab und Arbeitssuchende und führt Unternehmen und Bewerbende schneller zusammen, so Anita Siems, Bereichsleiterin der Wirtschaftsakademie in Neumünster, zum Recruiting-Format. Betriebe registrieren sich dafür zunächst auf der Website der Wirtschaftsakademie unter www.wak-sh.de/job-speed-dating und geben dabei Jobvakanzen oder gesuchte Profile an. Jobcoaches der Wirtschaftsakademie suchen daraufhin in einem Pool der Arbeitsagentur geeignete Kandidatinnen und Kandidaten und bereiten diese für ein Kennenlernen vor.

Die registrierten Unternehmen werden durch die Jobcoaches zum nächsten Speed-Dating-Termin ins Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit in Neumünster eingeladen, bei dem Bewerbende mit ihren Profilen zu freien Stellen passen könnten. In kurzen Gesprächen können Betriebe und Bewerbende entscheiden, ob es weitere Gespräche geben wird, eine betriebliche Erprobung hilfreich sein könnte - oder man sich auf eine direkte Einstellung einigen kann. Sechs Job-Speed-Dating-Termine sind für dieses Jahr bereits geplant.

Weitere Informationen finden sich unter www.wak-sh.de/job-speed-dating oder bei Anita Siems per E-Mail an anita.siems@wak-sh.de.