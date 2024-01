Veröffentlicht am 15.01.2024

Neumünster (em) Mit der PowerNet geht am 6. Februar 2024 eine wichtige Netzwerk-Veranstaltung der Energiewende in Schleswig-Holstein in die zweite Runde. Ziel ist es, eine interdisziplinäre Plattform für alle Akteur:innen in Norddeutschland anzubieten. Die Landesregierung möchte Schleswig-Holstein zum 1. klimaneutralen Industrieland entwickeln, die PowerNet 2024 bietet allen Akteur:innen eine passende Netzwerkveranstaltung.

POWERNET 2024

06. Februar 2024 | ab 09 Uhr

Holstenhallen Congress Center Schleswig-Holstein

Justus-von-Liebig-Straße 2-4

24537 Neumünster

https://www.powernet.sh/