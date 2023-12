Veröffentlicht am 20.12.2023

Neumünster (em) Die Ratsversammlung hat am gestrigen Dienstag, 19. Dezember 2023, den Weg frei gemacht für einen möglichen Einstieg des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Teilbereiche des Klinikums Bad Bramstedt. In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Vorlage zugestimmt, die dem FEK den Erwerb des Bereichs Akut des Klinikums Bad Bramstedt und des MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) Klinikum Bad Bramstedt ermöglichen.

„Mit diesem Votum gibt der Gesellschafter grünes Licht für den Einstieg des FEK ins Klinikum Bad Bramstedt. Die von uns als Gesellschafter definierten Bedingungen werden im erzielten Verhandlungsergebnis erfüllt. So wird die Übernahme durch das FEK selbst und nicht durch die Stadt finanziert. Auch erfolgt die Übernahme des Akutmedizinischen Bereiches und des MVZ. Mit diesen Bereichen wird auch der Krankenhausstandort Neumünster gestärkt. Deshalb begrüße ich die Zustimmung der Ratsversammlung und bedanke mich bei Aufsichtsrat und Geschäftsführung für das erzielte Verhandlungsergebnis und die vertrauensvolle Zusammenarbeit“, formuliert Oberbürgermeister Tobias Bergmann.

Der Aufsichtsrat des FEK hatte beschlossen, der Stadt als Gesellschafter das Projekt zu empfehlen. Dieser Empfehlung ist die Ratsversammlung mit ihrer Entscheidung am gestrigen Abend gefolgt. Der Einstieg entspricht den medizinstrategischen Grundlagen der FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH. Durch die beabsichtigte Beteiligung sind insbesondere in den Bereichen der Radiologie, Orthopädie, der Unfallchirurgie, der Geriatrie, Rheumatologie und inneren Medizin Synergieeffekte möglich. Im Verhandlungsergebnis ist insbesondere keine Übernahme des Rehabetriebs des Klinikums Bad Bramstedt vorgesehen.