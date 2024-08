Veröffentlicht am 31.07.2024

Neumünster (em) Die Stadtwerke SH und die Stadtwerke Neumünster (SWN) werden nun auch in Schleswig kooperieren. Nach dem erfolgreichen gemeinsamen Projekt in Eckernförde haben sich die beiden Partner dazu entschlossen, ihre Kräfte weiterhin gebündelt einzusetzen und den Glasfaserausbau auch in Schleswig weiter voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Schleswig vollständig mit Glasfaser zu erschließen und allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Unter dem Namen GIGA5 werden nun auch die Menschen in Schleswig von den neunen Glasfaserprodukten profitieren können. Die Vermarktung soll bereits in diesem Jahr starten.

„Die Nachfrage nach schnellem und zuverlässigem Internet ist in den letzten Jahren enorm gestiegen," sagt Bernd Reichelt, Geschäftsführer der Stadtwerke SH und ergänzt: „Mit unserer Kooperation möchten wir sicherstellen, dass wir allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Schleswig eine erstklassige Internetanbindung anbieten können." "Durch die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken SH können wir Synergien nutzen, um den Glasfaserausbau in Schleswig effizient weiter voranzutreiben. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche digitale Infrastruktur zu bieten," ergänzt Fabian Bühring, Bereichsleiter Telekommunika-tion bei SWN. Reichelt und Bühring sind sich einig: „Durch unsere erfolgreiche Partnerschaft in Eckernförde haben wir gezeigt, dass wir gemeinsam stark sind. Nun wollen wir diesen Erfolg in Schleswig fortführen und den Bürgerinnen und Bürgern eine leistungsfähige und stabile Internetverbindung bieten."

Die planerischen Vorbereitungen für den weiteren Glasfaserausbau sind bereits in vollem Gange. Die Stadtwerke SH und SWN arbeiten Hand in Hand, um die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen und den Bürgern schnellstmöglich die Vorteile von GIGA5 näherzubringen. Der Start der Vermarktung von GIGA5 ist noch für dieses Jahr geplant. Bürgerinnen und Bürger werden rechtzeitig über die weiteren Schritte und Möglichkeiten informiert, damit sie sich frühzeitig für einen Glasfaseranschluss von GIGA5 entscheiden können.