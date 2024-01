Veröffentlicht am 10.01.2024

Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Ein Instrument, dem zu begegnen, ist die Integration internationaler Talente. Um Unternehmen einen ersten Einblick in dieses Thema zu geben, findet am 19. Januar ein Online-Workshop statt. In diesem Workshop werden folgende Fragen beantwortet:

Wie und wo können Unternehmen internationale Fachkräfte rekrutieren?

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten?

Welche Unterstützung steht Unternehmen zur Verfügung?

Die Arbeitsagentur Kiel, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und das Welcome Center Schleswig-Holstein geben hierzu einen fundierten Einblick in ein wichtiges Themenfeld.

Integration internationaler Studierender auf dem Arbeitsmarkt

Freitag, 19. Januar 2024

10 - 11.30 Uhr

ONLINE via Zoom

Im Rahmen der FachkräfteOffensive der KielRegion und der Wirtschaftsagentur Neumünster hat zum Ziel, Unternehmen und internationale Studierende direkt zusammenzubringen. Dieser Workshop ist der Auftakt für eine ganze Reihe von geplanten Berührungspunkten zwischen Unternehmen und internationalen Talenten.

Anmeldung: marek.frank@wa-nms.de oder Informationen unter 0[4321 6900108](tel:+49 4321 6900108)