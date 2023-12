Veröffentlicht am 30.11.2023

Neumünster (em) . Zimmerermeister Bernd Ewert ist neuer Obermeister der Innung des Baugewerbes Neumünster. Er folgt auf Lothar Kutkowsky, der das Amt nun in jüngere Hände übergeben konnte. Das Votum der Mitglieder für Bernd Ewert auf der Innungsversammlung am 29.11.2023 in Neumünster fiel einstimmig aus. Lothar Kutkowsky ernannten die Mitglieder zum neuen Ehrenobermeister der Innung, die höchste Auszeichnung der Innung.

Der stellvertretende Obermeister Jens Wagner würdigte in seiner Laudatio die Verdienste von Lothar Kutkowsky. Lothar Kutkowsky stand 15 Jahre (2008-2023) an der Spitze der Innung und führte als Obermeister/Vorsitzender mit viel Weitsicht und Menschlichkeit die Geschicke der Innung. Die Ausbildung und die eigene Ausbildungsstätte lagen ihm besonders am Herzen. Neben der Ehrenurkunde überreichte Jens Wagner Lothar Kutkowsky und seiner Frau Marita als kleines Dankeschön Konzertkarten für die Elbphilharmonie in Hamburg mit Übernachtung. Und auch eine nicht alltägliche Firmengeschichte – 100 Jahre Michel Bau Neumünster wurde geehrt. Die Urkunden übergab Jens Wagner mit persönlichen Worten an Inhaber Ulf Michel.

Foto v.l.n.r.: Bild 3: Stellvertretender Obermeister Jens Wagner, Ehrenobermeister Lothar Kutkowsky, Obermeister Bernd Ewert und Geschäftsführer Carsten Bruhn